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05 июня 2019, среда, 23:15 153
Внешняя политика 2019-06-05T23:16:17+03:00
Українські Новини
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики

Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики

Леонид Кучма. Фото: zn.ua
Леонид Кучма. Фото: zn.ua

Бывший Президент (1994-2005 годы), глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма по итогам заседания ТКГ в Минске (Беларусь) 5 июня заявил, что на заседании обсуждали механизм внедрения "режима тишины" на Донбассе, который предусматривает запрет стрелять в ответ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа их утвердить", - подчеркнул Кучма.

Это заявление вызвало шквал критики в социальной сети.

"Главной задачей каждого командира является сохранение жизни и здоровья подчиненных военнослужащих. Исходя из последних заявлений некоторых политиков, которые предлагают не открывать огонь - это полный бред. Огонь открывается в случае угрозы подчиненному личному составу решения командира. Точка", - написал Анатолий Штефан Штирлиц.

"Господин Кучма! Наши военные не огонь открывают, а защищают с оружием в руках свое государство! Разберитесь с терминологией", - написала Ирина Савченко.

Как сообщали Українськi Новини, на переговорах в Минске Кучма возглавил украинскую часть ТКГ.

Ранее Кучма заявлял о намерении инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая.

Кроме того, Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

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