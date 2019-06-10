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10 июня 2019, понедельник, 19:37 1411
Общество 2019-06-10T20:38:44+03:00
Українські Новини
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу

У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу

Около 2 тыс. человек пикетируют Администрацию Президента, выступая против заявлений бывшего президента Леонида Кучмы относительно Донбасса.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Пикет начался около 19:00.

"Мы требуем, чтобы те люди, которые формируют дорожную карту к Минску, были заменены. Чтобы ветераны были приобщены к процессу, чтобы были те люди, которые знают ситуацию, иначе мы будем это воспринимать как тихую капитуляцию", - сказал один из организаторов пикета.

Время от времени участники пикета скандируют:" Позор"," Кучму геть", "Вова, у нас война - подождет шаурма".

Пикет под АП. Фото: Mishell Pfeiffer/FacebookПикет под АП. Фото: Mishell Pfeiffer/Facebook

Участники пикета считают, что Кучма и Зеленский ведут антиукраинскую пропаганду по отношению к Донбассу.

Пикет под АП. Пикет под АП.

Как сообщали Українськi Новини, активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе. Также участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что не допустят капитуляции Украины перед Россией.

Ранее Кучма раскрыл подробности инициативы не открывать ответный огонь. Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.

Тем временем Генеральная прокуратура открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования Вооруженным силам из-за заявлений Президента Владимира Зеленского и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы.

Больше новостей о: Акция протеста Пикет Администрация Президента Леонид Кучма Ситуация на Востоке война на Донбассе Владимир Зеленский

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