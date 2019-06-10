Около 2 тыс. человек пикетируют Администрацию Президента, выступая против заявлений бывшего президента Леонида Кучмы относительно Донбасса.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nПикет начался около 19:00.\r\n\r\n"Мы требуем, чтобы те люди, которые формируют дорожную карту к Минску, были заменены. Чтобы ветераны были приобщены к процессу, чтобы были те люди, которые знают ситуацию, иначе мы будем это воспринимать как тихую капитуляцию", - сказал один из организаторов пикета.\r\n\r\nВремя от времени участники пикета скандируют:" Позор"," Кучму геть", "Вова, у нас война - подождет шаурма".\r\nПикет под АП. Фото: Mishell Pfeiffer\/Facebook\r\nУчастники пикета считают, что Кучма и Зеленский ведут антиукраинскую пропаганду по отношению к Донбассу.\r\nПикет под АП. \r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе. Также участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что не допустят капитуляции Украины перед Россией.\r\nРанее Кучма раскрыл подробности инициативы не открывать ответный огонь. Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.\r\nТем временем Генеральная прокуратура открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования Вооруженным силам из-за заявлений Президента Владимира Зеленского и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы.