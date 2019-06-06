Кучма раскрыл подробности инициативы не открывать ответный огонь

Бывший Президент (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кучма заявляет, что инициатива о запрете ответного огня на Донбассе касается очевидных провокаций, совершаемых из районов с гражданскими объектами.\r\nОб этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"В течение 5 лет существует провокационная проблема. Когда заезжает какая-то установка в детский сад, дом, населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Скажите, мы можем, если видим это, давать ответ? Ответ всегда надо давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов", - сказал он.\r\nНа уточняющий вопрос, состоит ли инициатива в том, чтобы не отвечать исключительно в таких случаях, Кучма ответил утвердительно.\r\n"Абсолютно. Когда мы четко понимаем, что эти обстрелы провокационные", - сказал он.\r\nКучма также добавил, что шаги по урегулированию конфликта должны предприниматься всеми сторонами, поэтому до 19 июня планируется подготовить пошаговый документ для обеспечения реального прекращения огня.\r\n"Каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины, то решали, что с такого-то числа перестаем стрелять. Ни разу этот режим тишины не происходил. Поэтому вчера договорились, что до 19 июня группа по безопасности должна подготовить документ с мерами и механизмами, что надо делать, чтобы этот режим был. То есть движение двустороннее: не только мы сказали, что прекращаем такие действия, но и та сторона дала заверения и подписалась под документом", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, бывший Президент Петр Порошенко в ответ на инициативу запрета ответного огня на Донбассе призвал четко определить красные линии, за которыми наступает капитуляция.\r\nНа переговорах в Минске Кучма возглавил украинскую часть ТКГ.\r\nРанее Кучма заявлял о намерении инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая.