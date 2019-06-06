Кучма раскрыл подробности инициативы не открывать ответный огонь

Бывший Президент (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кучма заявляет, что инициатива о запрете ответного огня на Донбассе касается очевидных провокаций, совершаемых из районов с гражданскими объектами.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В течение 5 лет существует провокационная проблема. Когда заезжает какая-то установка в детский сад, дом, населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Скажите, мы можем, если видим это, давать ответ? Ответ всегда надо давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов", - сказал он.

На уточняющий вопрос, состоит ли инициатива в том, чтобы не отвечать исключительно в таких случаях, Кучма ответил утвердительно.

"Абсолютно. Когда мы четко понимаем, что эти обстрелы провокационные", - сказал он.

Кучма также добавил, что шаги по урегулированию конфликта должны предприниматься всеми сторонами, поэтому до 19 июня планируется подготовить пошаговый документ для обеспечения реального прекращения огня.

"Каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины, то решали, что с такого-то числа перестаем стрелять. Ни разу этот режим тишины не происходил. Поэтому вчера договорились, что до 19 июня группа по безопасности должна подготовить документ с мерами и механизмами, что надо делать, чтобы этот режим был. То есть движение двустороннее: не только мы сказали, что прекращаем такие действия, но и та сторона дала заверения и подписалась под документом", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, бывший Президент Петр Порошенко в ответ на инициативу запрета ответного огня на Донбассе призвал четко определить красные линии, за которыми наступает капитуляция.

На переговорах в Минске Кучма возглавил украинскую часть ТКГ.

Ранее Кучма заявлял о намерении инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая.