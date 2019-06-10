Дмитрий Литвин: на Банковой митингуют сторонники Порошенко, которые раньше призывали не протестовать во время войны - "а то Путин нападет"

Дмитрий Литвин: на Банковой митингуют сторонники Порошенко, которые раньше призывали не протестовать во время

Митинг, который прошел сегодня возле Администрации Президента в Киеве против политики бывшего Президента Леонида Кучмы относительно Донбасса, вызвал бурную реакцию и обсуждения в соцсетях.

Колумнист интернет-издания "Лига" Дмитрий Литвин поделился на своей странице в Facebook мнением о том, что митингующие под АП сторонники бывшего Президента Петра Порошенко поступают лицемерно, поскольку при его президентстве они призывали избегать митингов, потому что хаос во время войны выгоден только агрессору.

"Сегодня на Банковой интересный и поучительный митинг. Кто митингует? Так называемые патриоты. Почему митингуют? Потому что начитались и насмотрелись фэйковых новостей. Вот фэйковых – почти по определению. Вырванные из контекста сообщения про прекращение огня и про снятие блокады, ещё и раздутые на эмоциях. То есть эти люди пять лет призывали не вестись на фэйки, не сеять хаос в столице во время войны, потому что хаос выгоден только агрессору. И что в итоге? В итоге, когда им надо мобилизоваться против оппонента, они берут фэйк, раскручивают его и называют это борьбой с капитуляцией. Думают, что пипл схавает и такое. Пффф!" - отметил Дмитрий Литвин.

Как сообщали Українські Новини, участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что не допустят капитуляции Украины перед Россией.

Также активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе.