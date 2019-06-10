подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Дмитрий Литвин: на Банковой митингуют сторонники Порошенко, которые раньше призывали не протестовать во время войны - "а то Путин нападет"
10 июня 2019, понедельник, 22:33 493 Мнение
Общество 2019-06-10T22:59:41+03:00
Українські Новини
Дмитрий Литвин: на Банковой митингуют сторонники Порошенко, которые раньше призывали не протестовать во время

Дмитрий Литвин: на Банковой митингуют сторонники Порошенко, которые раньше призывали не протестовать во время войны - "а то Путин нападет"

Дмитрий Литвин. Фото: facebook.com/dmltvn
Дмитрий Литвин. Фото: facebook.com/dmltvn

Митинг, который прошел сегодня возле Администрации Президента в Киеве против политики бывшего Президента Леонида Кучмы относительно Донбасса, вызвал бурную реакцию и обсуждения в соцсетях.

Колумнист интернет-издания "Лига" Дмитрий Литвин поделился на своей странице в Facebook мнением о том, что митингующие под АП сторонники бывшего Президента Петра Порошенко поступают лицемерно, поскольку при его президентстве они призывали избегать митингов, потому что хаос во время войны выгоден только агрессору.

"Сегодня на Банковой интересный и поучительный митинг. Кто митингует? Так называемые патриоты. Почему митингуют? Потому что начитались и насмотрелись фэйковых новостей. Вот фэйковых – почти по определению. Вырванные из контекста сообщения про прекращение огня и про снятие блокады, ещё и раздутые на эмоциях. То есть эти люди пять лет призывали не вестись на фэйки, не сеять хаос в столице во время войны, потому что хаос выгоден только агрессору. И что в итоге? В итоге, когда им надо мобилизоваться против оппонента, они берут фэйк, раскручивают его и называют это борьбой с капитуляцией. Думают, что пипл схавает и такое. Пффф!" - отметил Дмитрий Литвин.

Как сообщали Українські Новини, участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что не допустят капитуляции Украины перед Россией.

Также активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе.

Больше новостей о: Пикет Реакция соцсетей

Архив
Новости
Но есть другие кандидаты: У Зеленского подтвердили, что Апаршин может возглавить оборонный департамент 23:20
В Сумской области судью задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки 23:04
Зеленский использует методы режима Порошенко, - Бойко ответил на угрозы Мендель наказать его за переговоры с РФ 22:44
Дмитрий Литвин: на Банковой митингуют сторонники Порошенко, которые раньше призывали не протестовать во время войны - "а то Путин нападет" 22:33 Мнение
Семерак в мае получил надбавку размером с оклад 22:13 Документ
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами 16:24
больше новостей
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского 13:49 Документ
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok