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06 июня 2019, четверг, 19:45 355
Политика 2019-06-06T19:45:38+03:00
Українські Новини
Предвыборная кампания: Кучма назвал причину критики инициативы запрета ответного огня

Предвыборная кампания: Кучма назвал причину критики инициативы запрета ответного огня

Бывший Президент (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Часто комментарии появляются такие, что когда смотришь, то думаешь, кто же их родил? Конечно, их рождают тогда, когда нужно где-то палки в колеса вставить... Давайте не перекручивать ситуацию. Я понимаю, что сейчас предвыборная кампания и многим хочется поставить власть в неудобное положение. Власть вроде говорит понятные вещи, а это кому-то не нравится", - сказал он.

Кучма призвал политиков думать о будущем, а не "бороться за булаву и вешать ярлыки".

"Мы стали для Европы не совсем интересными. За это время Европа нам чем-то помогла? Чем мы с ними торгуем? Сырьем? С другим нас не пускают. У нас война, а мы боремся за булаву и каждый пытается показать, что он самый лучший, вместо решения главной проблемы. Каждый документ, который Президент вносит в парламент, - блокируется. Давайте вместе думать о завтрашнем дне, а не о том, какие ярлыки повесить друг на друга", - сказал он.

Кучма также согласился с Президентом Владимиром Зеленским, что самым важным является вопрос мира.

Как сообщали Українськi Новини, Кучма заявляет, что инициатива о запрете ответного огня на Донбассе касается очевидных провокаций, совершаемых из районов с гражданскими объектами.

Бывший Президент Петр Порошенко в ответ на инициативу запрета ответного огня на Донбассе призвал четко определить красные линии, за которыми наступает капитуляция.

На переговорах в Минске Кучма возглавил украинскую часть ТКГ.

Ранее Кучма заявлял о намерении инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая.

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