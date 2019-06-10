Активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе

Активисты, которые пикетируют Администрацию Президента, выступая против заявлений бывшего президента Леонида Кучмы относительно Донбасса, обклеили вход в Администрацию Президента фотографиями погибших на Донбассе.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nАктивисты успели наклеить на стену у входа в Администрацию только несколько фотографий погибших украинцев, поскольку вмешалась полиция.\r\n\r\nСейчас пикетирующие уже требуют отставки Зеленского с поста Президента.\r\n\r\nОни исполнили гимн Украины.\r\nФото погибших на Донбассе на стене АП. \r\nКак сообщали Українськi Новини, участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что не допустят капитуляции Украины перед Россией.\r\nТем временем Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.