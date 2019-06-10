Активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе

Фото погибших на Донбассе на стене АП.

Фото погибших на Донбассе на стене АП.

Активисты, которые пикетируют Администрацию Президента, выступая против заявлений бывшего президента Леонида Кучмы относительно Донбасса, обклеили вход в Администрацию Президента фотографиями погибших на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Активисты успели наклеить на стену у входа в Администрацию только несколько фотографий погибших украинцев, поскольку вмешалась полиция.

Сейчас пикетирующие уже требуют отставки Зеленского с поста Президента.

Они исполнили гимн Украины.

Фото погибших на Донбассе на стене АП.

Как сообщали Українськi Новини, участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что не допустят капитуляции Украины перед Россией.

Тем временем Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.