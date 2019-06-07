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07 июня 2019, пятница, 17:50 1060
Политика 2019-06-07T17:56:45+03:00
Українські Новини
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского в Минске ГПУ открыла три дела

Из-за заявлений Кучмы и Зеленского в Минске ГПУ открыла три дела

Кучма и Зеленский подозреваются в подготовке к финансированию терроризма, госизмене и препятствовании ВСУ

Генеральная прокуратура открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования Вооруженным силам из-за заявлений Президента Владимира Зеленского и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в видеообращении, передают Українськi Новини.

Он заявил, что удивлен публичными заявлениями Зеленского и Кучмы.

"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями", - сказал генпрокурор.

Также он открыл уголовное производство по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Еще одно дело - по факту государственной измены, то есть действий, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, заявление Леонида Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.

Кроме того, Петр Порошенко в ответ на инициативу запрета ответного огня на Донбассе призвал четко определить красные линии, за которыми наступает капитуляция.

Также Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношении Донбасса

Позже Кучма назвал причину критики инициативы запрета ответного огня.

Украинскую часть ТКГ на переговорах в Минске возглавил Кучма.

Больше новостей о: Перемирие Минские соглашения ГПУ ВСУ Терорризм Госизмена Леонид Кучма ТКГ Владимир Зеленский Юрий Луценко

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