Из-за заявлений Кучмы и Зеленского в Минске ГПУ открыла три дела

Кучма и Зеленский подозреваются в подготовке к финансированию терроризма, госизмене и препятствовании ВСУ\r\nГенеральная прокуратура открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования Вооруженным силам из-за заявлений Президента Владимира Зеленского и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы.\r\nОб этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в видеообращении, передают Українськi Новини.\r\nОн заявил, что удивлен публичными заявлениями Зеленского и Кучмы.\r\n"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями", - сказал генпрокурор.\r\nТакже он открыл уголовное производство по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.\r\nЕще одно дело - по факту государственной измены, то есть действий, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, заявление Леонида Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.\r\nКроме того, Петр Порошенко в ответ на инициативу запрета ответного огня на Донбассе призвал четко определить красные линии, за которыми наступает капитуляция.\r\nТакже Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношении Донбасса\r\nПозже Кучма назвал причину критики инициативы запрета ответного огня.\r\nУкраинскую часть ТКГ на переговорах в Минске возглавил Кучма.