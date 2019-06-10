На Банковій прихильники Порошенка прикріпили табличку з гербом РФ

Під центральним входом в АП, де проходить акція проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу, сталася бійка. Учасники акції хотіли повісили табличку "Адміністрація губернатора Малоросії", проте поліція її вирвала і порвала.

Як повідомляє Українська правда, після цього люди накинулися на поліцейського. У свою чергу, він говорить, що не дозволить символіці агресора висіти на держадміністрації.

Перед цим люди вигукували "Повія, виходь". Основна вимога - "Ні капітуляції і реваншу проросійським силам в Україні". Час від часу учасники акції вигукують гасла "Кучму геть!".

Як повідомляли Українські Новини, активісти обклеїли вхід в АП фотографіями загиблих на Донбасі. Також учасники пікету підняли білий прапор і спалили його на знак того, що не допустять капітуляції України перед Росією.

Раніше Кучма розкрив подробиці ініціативи не відкривати вогонь у відповідь. Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони вогню у відповідь і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.

Тим часом Генеральна прокуратура порушила 3 кримінальні провадження за фактом підготовки до фінансування тероризму, державної зради та перешкоджання Збройним силам через заяв Президента Володимира Зеленського та колишнього Президента, представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми.