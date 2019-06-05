Рубль в киевских обменниках можно продать дороже в среду

Во среду, 5 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 4 июня не изменился и составил 3,73 гривен за 10 рублей, а курс продажи вырос на 3 копейки и составил 4,27 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в обменниках 5 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,73 4,27 Максимальный 4,05 5,00 Минимальный 3,00 4,07

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали в обменниках в среду.

Также НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился, а Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. Кроме того, в совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.

Кроме того, НБУ обвалил гривну в среду.

Ранее официальный курс гривны после укрепления снова обвалился. Позже доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.