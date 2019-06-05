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05 июня 2019, среда, 10:58 57
Финансы 2019-06-05T10:59:19+03:00
Українські Новини
Рубль в киевских обменниках можно продать дороже в среду

Рубль в киевских обменниках можно продать дороже в среду

Рубль-гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль-гривна. Фото: Gorlovka.Today

Во среду, 5 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 4 июня не изменился и составил 3,73 гривен за 10 рублей, а курс продажи вырос на 3 копейки и составил 4,27 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в обменниках 5 июня:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,73

4,27

Максимальный

4,05

5,00

Минимальный

3,00

4,07

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали в обменниках в среду.

Также НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился, а Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. Кроме того, в совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.

Кроме того, НБУ обвалил гривну в среду.

Ранее официальный курс гривны после укрепления снова обвалился. Позже доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.

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