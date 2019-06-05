Рубль в киевских обменниках можно продать дороже в среду

Во среду, 5 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 4 июня не изменился и составил 3,73 гривен за 10 рублей, а курс продажи вырос на 3 копейки и составил 4,27 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы рубля в обменниках 5 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,73\r\n\r\n\r\n4,27\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n4,05\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n3,00\r\n\r\n\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали в обменниках в среду.\r\nТакже НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.\r\nТем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился, а Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. Кроме того, в совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.\r\nКроме того, НБУ обвалил гривну в среду.\r\nРанее официальный курс гривны после укрепления снова обвалился. Позже доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.