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04 июня 2019, вторник, 11:15 551
Судебная власть 2019-06-04T11:17:47+03:00
Українські Новини
Защита подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских просит отпустить их домой

Защита подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских просит отпустить их домой

Защита подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка 2 полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца просит сул отпустить их под домашний арест.

Об этом сказал адвокат в ходе заседания Голосеевского районного суда Киева, передают Українськi Новини.

В частности, защитник подозреваемого полицейского Ивана Приходько заявил, что не установлены фактические обстоятельства преступления, а также умысел во стороны преступников.

Кроме того, адвокат представил суду положительные характеристики на своего подзащитного, в частности от депутата местного совета.

Также он сообщил, что у Приходько есть 2 малолетних детей и постоянное место жительства.

Адвокат просит суд отпустить подозреваемых под круглосуточный домашний арест.

В свою очередь прокурор заявил, что оружие, из которого убили 5-летнего ребенка, до сих пор не найдено.

При этом сторона обвинения подчеркивает, что сын подозреваемого Петровца был свидетелем убийства и дал показания.

Прокуратура просит суд на 60 суток поместить 2 подсудимых под стражу.

Как сообщали Українськi Новини, полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны, им объявили о подозрении в хулиганстве, позже дело переквалифицировали в "умышленное убийство". Зеленский пообещал наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика полицейских.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.

Тем временем, возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими. А руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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