Захист підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини поліцейських просить відпустити їх додому

Захист підозрюваних у вбивство 5-річної дитини 2 поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця просить суд відпустити їх під домашній арешт.

Про це сказав адвокат в ході засідання Голосіївського районного суду Києва, передають Українські Новини.

Зокрема, захисник підозрюваного поліцейського Івана Приходько заявив, що не встановлені фактичні обставини злочину, а також умисел під сторони злочинців.

Крім того, адвокат надав суду позитивні характеристики на свого підзахисного, зокрема від депутата місцевої ради.

Також він повідомив, що у Приходько є 2 малолітніх дітей і постійне місце проживання.

Адвокат просить суд відпустити підозрюваних цілодобовий під домашній арешт.

У свою чергу прокурор заявив, що зброя, з якої вбили 5-річної дитини, до цих пір не знайдено.

При цьому сторона обвинувачення наголошує, що син підозрюваного Петровця був свідком вбивства і дав свідчення.

Прокуратура просить суд на 60 діб помістити 2 підсудних під варту.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські, які поранили в голову дитину під Києвом, затримані, їм оголосили про підозру у хуліганстві, пізніше справу перекваліфікували в "умисне вбивство". Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських.

ДБР розслідує кримінальне виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Дитина отримала важкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в лікувальний заклад, де вона померла.

Тим часом, обурений натовп влаштував безлади у МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими. А керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.