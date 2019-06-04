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04 июня 2019, вторник, 09:15 22
Силовые структуры 2019-06-04T09:16:35+03:00
Українські Новини
Глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка

Глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти раненного в голову ребенка и просит направить его в зону проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он подал рапорт об увольнении в связи со смертью ребенка в Переяслав-Хмельницком, который погиб врезультате огнестрельного ранения от полицейских.

Ценов при этом попросился в самую горячую точку ООС.

Как сообщали Українськi Новини, полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны, им объявили о подозрении в хулиганстве, позже дело переквалифицировали в "умышленное убийство". Зеленский пообещал наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика полицейских.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.

Тем временем, возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими. А руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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