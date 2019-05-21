НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22 мая, на 12,47 коп. до 26,1038 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 мая, на 14,15 коп. до 26,2285 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ повысил курс гривны на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD 21 мая.\r\nПеред выходными курсы доллара и евро понизились.\r\nВ то же время в день инаугурации Владимира Зеленского официальная гривна ослабла.\r\nМежбанк также укрепил гривну на 20 копеек в день инаугурации Зеленского.\r\nСегодня также упали курсы доллара и евро в обменниках Киева. А рубль подскочил.\r\nРанее финансисты перечислили возможные причины рекордного падения курса евро, который в апреле понизился на одну гривну. По их словам, это рекордное просидание евровалюты.\r\nТем временем в Украине начала работу миссия МВФ. \r\n