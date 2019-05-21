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21 мая 2019, вторник, 12:40 62
Финансы 2019-05-21T12:40:01+03:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп

НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22 мая, на 12,47 коп. до 26,1038 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 мая, на 14,15 коп. до 26,2285 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ повысил курс гривны на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 мая.

Перед выходными курсы доллара и евро понизились.

В то же время в день инаугурации Владимира Зеленского официальная гривна ослабла.

Межбанк также укрепил гривну на 20 копеек в день инаугурации Зеленского.

Сегодня также упали курсы доллара и евро в обменниках Киева. А рубль подскочил.

Ранее финансисты перечислили возможные причины рекордного падения курса евро, который в апреле понизился на одну гривну. По их словам, это рекордное просидание евровалюты.

Тем временем в Украине начала работу миссия МВФ

 

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