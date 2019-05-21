НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22 мая, на 12,47 коп. до 26,1038 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 мая, на 14,15 коп. до 26,2285 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ повысил курс гривны на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 мая.

Перед выходными курсы доллара и евро понизились.

В то же время в день инаугурации Владимира Зеленского официальная гривна ослабла.

Межбанк также укрепил гривну на 20 копеек в день инаугурации Зеленского.

Сегодня также упали курсы доллара и евро в обменниках Киева. А рубль подскочил.

Ранее финансисты перечислили возможные причины рекордного падения курса евро, который в апреле понизился на одну гривну. По их словам, это рекордное просидание евровалюты.

Тем временем в Украине начала работу миссия МВФ.