Зеленский возвращается в Украину

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.

Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум, пишет "Анадолу".

Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска.

Затем политик направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Накануне Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

Зеленскив Турции. Фото: Анадолу

Напомним, турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме.

Тем временем ООН ждет от Зеленского конструктивного диалога с Россией.

Также Зеленский ответил на заявление Путина, о том, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал".

Путин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса и заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию.

Также Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит.