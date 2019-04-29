Зеленский возвращается в Украину

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.\r\nУкраинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум, пишет "Анадолу".\r\nЗеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска.\r\nЗатем политик направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.\r\nПолитик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.\r\nНакануне Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.\r\nЗеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.\r\nЗеленскив Турции. Фото: Анадолу\r\nНапомним, турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме.\r\nТем временем ООН ждет от Зеленского конструктивного диалога с Россией.\r\nТакже Зеленский ответил на заявление Путина, о том, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал".\r\nПутин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса и заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию.\r\nТакже Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит.\r\n \r\n \r\n