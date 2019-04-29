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29 апреля 2019, понедельник, 11:44 151
Политика 2019-04-29T11:48:01+03:00
Українські Новини
Зеленский возвращается в Украину

Зеленский возвращается в Украину

Зеленскив Турции. Фото: Анадолу
Зеленскив Турции. Фото: Анадолу

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.

Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум, пишет "Анадолу".

Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска.

Затем политик направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Накануне Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

Зеленскив Турции. Фото: АнадолуЗеленскив Турции. Фото: Анадолу

Напомним, турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме.

Тем временем ООН ждет от Зеленского конструктивного диалога с Россией.

Также Зеленский ответил на заявление Путина, о том, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал".

Путин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса и заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию.

Также Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит.

 

 

 

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