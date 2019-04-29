Зеленський повертається в Україну

Володимир Зеленський, який отримав перемогу на президентських виборах в Україні, завершив триденний відпочинок на південному заході Туреччини.

Український політик разом з родиною в понеділок вранці залишив п'ятизірковий готель у кварталі Гюверджинлик курортного району Бодрум, пише "Анадолу".

Зеленський потиснув руку громадянам Туреччини, що супроводжували його в період відпустки.

Потім політик попрямував в аеропорт Milas-Bodrum, де у VIP терміналі його проводжали губернатор Мугли Есенгуль Дживелек і глава виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан.

Політик вилетів з Туреччини в Україну регулярним рейсом авіакомпанії Turkish Airlines.

Напередодні Зеленський разом з сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.

Зеленський весело провів час, жартував з співробітниками ресторанами і навіть на час зайняв місце кухаря, посмажив м'ясо на грилі.

Зеленскив Туреччини. Фото: Анадолу

Нагадаємо, турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.

Тим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.

Зеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".

Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу і заявив, що отримали громадянство Росії жителі ОРДЛО можуть отримувати російську пенсію.

Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит.