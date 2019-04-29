підписатися на розсилку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
29 квітня 2019, понеділок, 11:44 180
Політика 2019-07-15T04:08:59+03:00
Українські Новини
Зеленський повертається в Україну

Зеленський повертається в Україну

Зеленскив Туреччини. Фото: Анадолу
Зеленскив Туреччини. Фото: Анадолу

Володимир Зеленський, який отримав перемогу на президентських виборах в Україні, завершив триденний відпочинок на південному заході Туреччини.

Український політик разом з родиною в понеділок вранці залишив п'ятизірковий готель у кварталі Гюверджинлик курортного району Бодрум, пише "Анадолу".

Зеленський потиснув руку громадянам Туреччини, що супроводжували його в період відпустки.

Потім політик попрямував в аеропорт Milas-Bodrum, де у VIP терміналі його проводжали губернатор Мугли Есенгуль Дживелек і глава виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан.

Політик вилетів з Туреччини в Україну регулярним рейсом авіакомпанії Turkish Airlines.

Напередодні Зеленський разом з сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.

Зеленський весело провів час, жартував з співробітниками ресторанами і навіть на час зайняв місце кухаря, посмажив м'ясо на грилі.

Зеленскив Туреччини. Фото: АнадолуЗеленскив Туреччини. Фото: Анадолу

Нагадаємо, турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.

Тим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.

Зеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".

Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу і заявив, що отримали громадянство Росії жителі ОРДЛО можуть отримувати російську пенсію.

Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит.

 

 

 

Більше новин про: Володимир Зеленський Туреччина Зеленський в Туреччині\

Архів
Новини
Погромники "Укрінформу" можуть отримати до 4 років в'язниці 23:59
Українцю-капітана затонулого в Будапешті прогулянкового судна продовжили арешт 23:33
До приїзду Зеленського в Черкасах шваброю і совком сушили калюжі 23:13
У Чорнобилі з'явилися водні маршрути для туристів 22:49
Радник Трампа заявив, що при Кличку українська столиця "виглядає як ніколи краще" 22:20
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
Захід України заллє дощами, а в центрі знову похолодає: прогноз погоди на 1 серпня 14:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok