Зеленський повертається в Україну

Володимир Зеленський, який отримав перемогу на президентських виборах в Україні, завершив триденний відпочинок на південному заході Туреччини.\r\nУкраїнський політик разом з родиною в понеділок вранці залишив п'ятизірковий готель у кварталі Гюверджинлик курортного району Бодрум, пише "Анадолу".\r\nЗеленський потиснув руку громадянам Туреччини, що супроводжували його в період відпустки.\r\nПотім політик попрямував в аеропорт Milas-Bodrum, де у VIP терміналі його проводжали губернатор Мугли Есенгуль Дживелек і глава виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан.\r\nПолітик вилетів з Туреччини в Україну регулярним рейсом авіакомпанії Turkish Airlines.\r\nНапередодні Зеленський разом з сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.\r\nЗеленський весело провів час, жартував з співробітниками ресторанами і навіть на час зайняв місце кухаря, посмажив м'ясо на грилі.\r\nЗеленскив Туреччини. Фото: Анадолу\r\nНагадаємо, турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.\r\nТим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.\r\nЗеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".\r\nПутін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу і заявив, що отримали громадянство Росії жителі ОРДЛО можуть отримувати російську пенсію.\r\nПутін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит.\r\n \r\n \r\n