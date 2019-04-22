Маркарова не собирается в отставку и планирует доработать до конца каденции правительства

Министр финансов Оксана Маркарова намерена доработать до конца каденции правительства, не смотря на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов Президента.\r\nОб этом она написала в соцсети facebook, передают Українські Новини.\r\n"Что буду делать я? Продолжать работать министром финансов до завершения каденции нашего правительства и все усилия буду направлять на те сферы, которые были моими ключевыми приоритетами, когда я в команде технократов пришла на государственную службу в 2015 году - внедрение 3-летнего бюджетирования, подготовка ответственного проекта бюджета на 2020 год с меньше, чем в этом году дефицитом, создание новой таможенной и налоговой служб и реформы налоговой милиции, завершение инвестирования IFC в Укргазбанк и внедрение новых наблюдательных советов во всех госбанках", - написала министр.\r\nОна добавила, что будет особое внимание уделять бесперебойности финансирования безопасности и обороны, чтобы у военных на передовой не было проблем ни с обеспечением денежным, ни с боеприпасами; будет максимально содействовать всем инициативам, направленным на усиление евроинтеграции, вступления в НАТО, развития украинского языка и сохранения истории и культуры; будет бороться за сохранение институтов, которые созданы за эти 5 лет, должное функционирование которых является залогом уменьшения политического влияния на те сферы, где решения должны принимать профессионалы, а не политики - фискальная политика, монетарный и финансовый сектор.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по подсчету 95% бюллетеней в ЦИК: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5%\r\nЯвка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).\r\nВладимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.