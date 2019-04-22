Маркарова не собирается в отставку и планирует доработать до конца каденции правительства

Министр финансов Оксана Маркарова намерена доработать до конца каденции правительства, не смотря на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов Президента.

Об этом она написала в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"Что буду делать я? Продолжать работать министром финансов до завершения каденции нашего правительства и все усилия буду направлять на те сферы, которые были моими ключевыми приоритетами, когда я в команде технократов пришла на государственную службу в 2015 году - внедрение 3-летнего бюджетирования, подготовка ответственного проекта бюджета на 2020 год с меньше, чем в этом году дефицитом, создание новой таможенной и налоговой служб и реформы налоговой милиции, завершение инвестирования IFC в Укргазбанк и внедрение новых наблюдательных советов во всех госбанках", - написала министр.

Она добавила, что будет особое внимание уделять бесперебойности финансирования безопасности и обороны, чтобы у военных на передовой не было проблем ни с обеспечением денежным, ни с боеприпасами; будет максимально содействовать всем инициативам, направленным на усиление евроинтеграции, вступления в НАТО, развития украинского языка и сохранения истории и культуры; будет бороться за сохранение институтов, которые созданы за эти 5 лет, должное функционирование которых является залогом уменьшения политического влияния на те сферы, где решения должны принимать профессионалы, а не политики - фискальная политика, монетарный и финансовый сектор.

Как сообщали Українськi Новини, по подсчету 95% бюллетеней в ЦИК: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5%

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.