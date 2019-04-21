Второй тур выборов Президента. Как голосуют? Онлайн трансляция

17:35 В штабе возможного победителя выборов Зеленского - рабочая обстановка. Гостей и журналистов кормят печеньями. Наливают вино и пиво. Время для шампанского пока не настало. Играют в тенис и настольные игры.

Спикер Зеленского - Дмитрий Розумков рассказывает жуналистам позицию штаба.

17:30 Явка на западе Уккраине хуже, чем на востоке и юге. Явка избирателей во втором туре выборов Президента по состоянию на 15:00 составила 45,26%. Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

В целом в западных областях явка избирателей ниже, чем в центре и на юго-востоке.

17:25 В ожидании победы Зеленского украинский телеканал "Эспрессо" сменил цвета бренда. Ранее редакционная политика канала была ближе к Народному фронту и Порошенко. Раньше канал принадлежал Яценюку и Авакову. Потом его часть выкупил Жеваго. Какая будет политика канала после выборов?

Соцсети пестят фотожабами в ожидании результатов выборов.

Самые популярные - про возможный побег Порошенко.

17:10 Менее 3 часов остается до первіх єкзит полов. Первые результаты второго тура выборов Президента в Украине можно будет увидеть в 20:00. Это будет национальный exit-poll по состоянию на 18:00, который проводится фондом "Демократические инициативы", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Центром Разумкова.

17:05 Государственная пограничная служба заявляет, что российские силовики опрашивают выезжающих из аннексированного Россией Крыма украинцев на предмет участия в выборах Президента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини. "По информации граждан, пересекающих админграницу в направлении материковой части Украины, оккупанты проводят опрос с целью установления будут ли уезжающие голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке", - сказано в сообщении.

17:00 Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заявляет, что во втором туре голосования на выборах Президента увеличилось количество проголосовавших жителей оккупированных территорий. Об этом на брифинге сказал представитель уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Лидия Козуб, передают Українськi Новини. "Увеличилось количество избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях", - сказала она.

18:50 ЦИК сообщает, что во втором туре голосовние идет быстрее. В том числе быстрее попадает информация в бызу выборов. В ЦИК полагают, что это позволит быстрее посчитать результаты.

ЦИК также сообщает, что 325 тысяч человек поменяли место голосования во втором туре. Об этом сказала член ЦИК Наталья Бернацкая.

Многих волнует судьба Порошенко в случае проигрыша выборов. Есть такие варианты:

18:50 Полиция получила 816 сообщений о нарушениях на выборах Президента, открыто 10 уголовных производств по состоянию на 16:00. Об этом на брифинге сказал советник министр внутренних дел Зорян Шкиряк, передают Українськi Новини. По его словам, открыто 10 уголовных дел, из которых 8 касаются незаконного использования бюллетеня и 2 - ложных сообщения о минировании.

Зеленского хвалят как он ловко выкрутился из неудобной истории - публично показал бюлетень и расскрыл тайну голосования, чем нарушил закон. Быстро заплатил штраф - и все аплодируют. Ждем новых спин-историй.

Предстоятель УПЦ Онуфрий проголосовал после службы в Лавре. Ведь сегодня - Вербное вескресение! Вот его празднуют православные.

В низкой явке на Западе винят дебаты, которые проиграл Порошенко. Мол, это разуверило его симпатиков, которые живут в центральной и западной Украине. Другая версия относительно низкой явке в этих регионах - православный празник - Вход Господень в Ерусалим. Жители городов и сел сначала идут в церковь, а потом - голосовать.

Пока все следят за явкой на Западе и Юго-востоке Украины, фейсбук начинает фотожабить.

16:49 В 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву) в Соединенных Штатах Америки открылся заграничный избирательный участок в столичном Вашингтоне. Об этом информирует страница дипмиссии в социальной сети Facebook.

"В США началось голосование во 2-м туре выборов Президента Украины Первыми открылись Зарубежная избирательный участок 900089 г. Вашингтон ОК и Зарубежный избирательный участок 900090 г. Нью-Йорк.", - говорится в сообщении.

16:15 По состоянию на 15:00 явка в Украине на выборах президента во втором туре превысила 45 процентов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. По данным подсчета информации со 110 округов, в Украине уже проголосовали 45,32% избирателей на 199 территориальных избирательных округах. Это чуть больше того, как голосовали в первом туре выборов 31 марта (45,11%).

15:39 Правоохранители вручили кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

Он проиллюстрировал свой пост фотографиями, на которых видно, что представители полиции в присутствии В.Зеленского заполняют соответствующие документы.

В свою очередь, народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также подтвердил эту информацию.

А.Геращенко напомнил, что ранее по этой статье админпротоколы были составлены на лидера Радикальной партии Олега Ляшко и народного депутата от одноименной фракции Игоря Мосийчука.

После голосования В.Зеленский на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень, в котором "крестик" стоит напротив его фамилии.

15:15 Согласно оперативной сводке МВД страны, на 14.00 сотрудниками правоохранительных органов зафиксировано 562 сообщения о нарушении избирательного законодательства.

По четырем сообщениями сведения внесены в ЕРДР: 3 - по ст. 158 часть 1, и 1 сообщение - ст. 259. Отмечается, что наиболее резонансным стало сообщение о заминировании Каховской ГЭС.

14:53 Комитет избирателей Украины распространил наиболее значимые факты нарушений, зафиксированные его наблюдателями в ходе второго тура избирательно кампании. В частности, отмечено, что самыми грубыми из зафиксированных фактов стали случаи голосования без паспорта, подвоз избирателей и манипуляции с бюллетенями.

КИУ сообщает, что в социальных сетях массово распространяется манипулятивная информация по заполнению избирательных бюллетеней. Указывается, что нужно не только проголосовать за одного из кандидатов, но и одновременно вычеркнуть фамилию другого или поставить другие отметки напротив его фамилии. Один из таких сообщений в социальной сети facebook получил более 35 тыс. распространений.

КИУ отмечает, что подобные действия могут привести к признанию бюллетеней недействительными. В соответствии с п. 5,6,8 ч. 26 ст. 78 Закона «О выборах Президента Украины» бюллетени признаются недействительными, если в них сделано более одной пометки против фамилий кандидатов; если не поставлено ни одной отметки; если невозможно по другим причинам установить содержание волеизъявления избирателя.

В Ивано-Франковске (участок №260903) задержали избирателя, который пытался вынести бюллетень. Попытка вынести бюллетень также имела место в Запорожье (округ №75, участок №230894).

В ряде регионов зафиксированы попытки выдачи бюллетеней для лиц, не имеющих из документов, надлежащим образом удостоверяющие личность. Так, в Черновицкой области в селе Подворное (округ №203, участок №259) обнаружены отдельные случаи, когда избирателям выдают бюллетени без паспортов. После замечания со стороны официальных наблюдателей КИУ такая процедура была прекращена. Однако члены комиссий указали, что у них в деревне так голосуют всегда. На участке № 254 в селе Мамалыга, а также на участке №249 в селе Костичаны зафиксирована попытка выдаче бюллетеня на основании пенсионного удостоверения. На Запорожье (участок №231076) избиратель требовал выдать ему бюллетень на основе загранпаспорта. Ему отказали, произошел конфликт. Вмешалась полиция, предоставив избирателю разъяснения относительно его прав.

В селе Грушвица Вторая Ровенской области (округ №153) на одном из участков член УИК пришел на работу в нетрезвом состоянии. Коллеги его вывели в другое помещение «протрезветь».

Наблюдатели КИУ сообщают о случаях фотографирования бюллетеней. Так, в городе Днепр на участке №121311 избиратель сфотографировал заполненный избирательный бюллетень и обнародовал его в социальных медиа. Начато уголовное производство.

В городе Запорожье наблюдатели КИУ фиксируют факты подвоза граждан к избирательным участкам. По информации наблюдателей подвоз избирателей осуществляют автомобили с лентами зеленого цвета.

14:23 Закрылся первый избирательный участок по голосованию за президента Украины. Об этом Українським Новинам из Канберры сообщил постоянный читатель агентства Роман Корчев.

Кроме того, как заявили сотрудники дипломатической миссии нашей страны в Автралии на официальной странице в соцсети Facebook избирательный участок в посольстве Украины в Австралии должен был функционировать до 20:00 местного времени, что соответствует 13:00 в Киеве.

"Традиционно активнее Канберра и Сидней особенно тепло приветствуют украинцев из других штатов и территорий, в частности, Мельбурна, которые на машинах и даже мотоциклах преодолели более 1500 тыс. км, чтобы отдать свой голос за будущее Украины", - отметило представительство.

Также данный объект голосования стал первым украинским участком в мире, который начал работу в рамках второго тура волеизъявления.

14:11 Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский заявил, что в целом избирательный процесс во втором туре выборов президента проходит спокойно и без серьезных нарушений.

13:43 Как сообщает официальный портал Центральной избирательной комиссии Украины, активность избирателей в 11:00 составляла 18,14%. Следует отметить, что во время первого тура выборов этого года явка на 11.00 составляла 16,65%.

13:21 На родине одного из кандидатов в президенты во время процесса волеизъявления произошел курьезный случай. На одном из участков произошла попытка уничтожить бюллетень путем его поедания. Об этом написала в Facebook член местной избирательной комиссии Инна Иванченко.

"На участке 121507 (Кривой Рог, ТИО 33), женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", - отметила пользователь соцсети.

13:11 В Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе в день голосования во втором туре президента Украины зафиксировано недостаточное количество избирательных бюллетеней. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после посещения СИЗО.

"Количество кабинок для голосования недостаточно для того количества граждан, которые там будут голосовать. Выявлена недостача одной большой и одной переносной урны", - заявила омбудсмен. Кроме того, по ее данным, зафиксирована нехватка избирательных бюллетеней: при имеющихся 2530 избирателях бюллетеней завезено только 2416, то есть на 114 меньше.

12:59 Во время голосования 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский показал перед камерами журналистов заполненный бюллетень, после чего сказал "Я вам его не показывал". Об этом сообщили в выпуске ТСН.

"Показывать заполненный бюллетень после голосования является админнарушением. Именно так сделал Зеленский, правда пытался исправиться: сначала продемонстрировал бюллетень, потом спросил, можно ли это делать, а затем сказал журналистам: "Я вам его не показывал"", - рассказала ведущая выпуска новостей.



Во время первого тура выборов за такие нарушения полиция составила около 800 админпротоколов, отметила ведущая, за это предусмотрен штраф в более тысячи гривен.

12:53 Президент Петр Порошенко проголосовал во втором туре выборов главы государства. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события. Порошенко приехал на избирательный участок с женой и детьми.

"Я горжусь тем, как в этом году организованы выборы - у нас свободное волеизъявление граждан и защищенная демократическая традиция. Именно это характеризует Украину как европейское государство", - сказал он.

Президент подчеркнул, что от результатов выборов зависит дальнейший процесс евроинтеграции.

12:45 Активистка движение "Фемен" разделась на избирательном участке, где голосует кандитад в президенты Владимир Зеленский. Соотвествующая информация появилась в социальной сети Фасебук.

Напомним, что секс-радиклки традиционно устраивают подобные акции во время волеизъявления. Первый раз такое действие произошло в время президенстких выборов 2010 года на участке, где голосовал Виктор Янукович.

12:17 В Африке украинцы активно голосуют за кандидатов в президенты. Об этом Українським Новинам сообщил помошник командира 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил, который входит в многонациональную миротворческую миссию в ДР Конго, Андрей Остапюк. По его словам избирательный участок №900111 открыл свои двери вовремя. Этот зарубежный участок организован в городе Гома на базе воинской части и расположен в лагере украинского национального контингента. Выполнение задач 18-го отдельного вертолетного отряда на сегодняшний день спланировано таким образом, чтобы каждый украинский миротворец мог осуществить волеизъявление.

11:45 На официальном портале Центральной избирательной комиссии Украины обнародованы первые данные об активности избирателей. Информация поступила из 34 округов (всего их 199). К 11.00 явка составляет 14,11%.

11:37 Свой голос на президентских выборах отдала и и.о. министра здавоохранения Уляьна Супрун. Об этом она сообщила на персональной странице в социальной сети Твиттер. При этом, бывшая американская гражданка традиционно дала своим нынешним согражданам ценный совет:голосовать необходимо как можно раньше. Чтобы избежать толчеи на участках волеизъявления.

10:35 Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии размежевания", - сообщил С.Князев.

10:25 На заграничном избирательном участке, который расположен на территории посольства Украины в Австралии (город Канберра), активно проходит голосование на выборах президента Украины. Об этом Українським Новинам сообщил читатель агентства, бывший киевлянин Роман Корчев.

Следует отметить, что в списке избирателей в Австралии внесены более 1,5 граждан Украины.

9:35 Українські Новини напоминают, что в соответствии с законом, окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия должна объявить до 1 мая этого года.

9:27 Общественные наблюдатели зафиксировали первые нарушения в ходе организации процесса волеизъявления. Так общественники от сети "Опора" информируют, что на Волыни ряд избирательных участков получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей в списке избирателей. Также в двух избирательных округах в "день тишины" и по состоянию на 7:15 утра повторного голосования по выборам Президента Украины обнаружили материалы с признаками скрытой агитации, а также агитацию против кандидатов в президенты.

8:51 На зарубежных избирательных участках в Австралии и Азии голосование уже в разгаре. Первым открылся участок в Канберре – 20 апреля в 23.00 по киевскому времени.

8:45 На избирательных участках Хмельницкой области не хватает урн для голосования. По этом сообщили в Общественной сети "Опора". В частности, отмечено, что на трех избирательных участках Хмельниччины избиратели будут голосовать с одной стационарной избирательной урной, еще на одном участке наблюдатель "Опоры" добился установления второго ящика.

На участках №680760, в с. Тымкив Новоушицкого района (ТИО №193), №680307 в с. Слободка-Шелеховская Деражнянского района (ТИО №191) и №681278 в с. Виноградовка Ярмолинецкого района (ТИО №192) имеются по одной стационарной урне для голосования.

Как объяснили члены участковой избирательной комиссии в Виноградовке, вторую ящик не поставили, поскольку не имели чем ее опломбировать.

8:31 В ЦИК сообщили, что бюллетени для каждого избирательного участка изготавливаются в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, включенных в список избирателей на нем (на случай если кто-то из граждан случайно испортит документ). Так, для первого тура было подготовлено 30,44 млн бюллетеней, для второго – 29,92 млн.

Кроме того в Центризбиркоме проинформировали, что Центральная избирательная комиссия установила, что текст избирательного бюллетеня для повторного голосования печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 на 150 мм, голубовато-серого цвета, с двутоновым водяным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов.

В остальном избирательный бюллетень содержит четко определенную действующим законодательством информацию:

в "шапке" документа должно быть: название и дата проведения повторного голосования, номер территориального избирательного округа или обозначение, если он является зарубежным, номер избирательного участка, а также обозначено место для печати участковой избирательной комиссии;

в избирательный бюллетень также вносятся сведения в алфавитном порядке по фамилиям зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины с указанием фамилий, имен, отчества, года рождения, места жительства, места работы (занятий), должности, партийности кандидата, субъекта выдвижения кандидата. Слева напротив сведений о каждом кандидате помещается пустой квадрат;

избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения избирателем во время голосования;

а "внизу" бюллетеня должен находиться контрольный талон, отделенный линией отрыва. Талон должен содержать название и дату повторного голосования, номер территориального избирательного округа или обозначение, если он является зарубежным, номер избирательного участка, а также обозначены места для номера, под которым избиратель внесен в список избирателей на участке, подписи избирателя, который получает избирательный бюллетень, фамилии, инициалов и подписи члена участковой избирательной комиссии, который будет выдавать избирательный бюллетень.

8:00 В Украине начался процесс голосования во втором туре выборов за президента страны.

7:58 По оперативным данным все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщила Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук. По ее информации всего было передано бюллетени для голосования в почти 30 тыс участков.

7:40 10 вертолетов будут охранять с неба пожарную безопасность во время проведения выборов в Украине. Об этом сообщили в ГСЧС страны. Кроме того по территории всего государства в усиленном режиме на протяжении ближайших суток будут нести службу около 39 тыс. сотрудников спасательной службы и более 2300 единиц техники включительно с резервом.

6:53 Украинский Facebook напоминает украинцам о выборах и предлагает рассказать за кого они проголосовали. Для тех, кто устал от политики, сегодня лучше воздержаться от посещения этой социальной сети. Судя по социологии, ожидается мощный всплеск гнева порохоботов и цунами из желчи злорадствования его врагов.

6:50 Если вы как и мы не спите, то в ожидании открытия участков в Украине можете скоротать время за игрой от Медузы "Огради Россию от интернета!". Вот что бывает, когда голосуешь не за того кандидата.

1:01 Шестой апелляционный административный суд Киева отказался отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты. А тем временем Коломойский уже выиграл третий суд у НБУ. Баланс сил в стране меняется на глазах.

В избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

В первом туре Зеленский получил - 30,2% (5,7 млн граждан) и Порошенко - 15,9% (3 млн граждан).

Кстати, явка избирателей на выборах Президента 31 марта была выше, чем на предыдущих выборах 2014 года.

23:00 по киевскому времени в мире уже начались выборы Президента Украины. Первый участок №900001 открылся в Австралии в посольстве Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

Все участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

Первыми свои голоса за будущего Президента Украины начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).

Как сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".