ЦИК начала прием оригиналов протоколов с результатами голосования второго тура

Центральная избирательная комиссия начала принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования избирателей на участках во втором туре выборов Президента.

В понедельник ЦИК открыл беспрерывное заседание для приема протоколов, которое завершится установлением комиссией на их основании итогов выборов, передают Українські Новини.

Первыми протоколы привезли четыре комиссии из Киева и одна - из Полтавской области.

Всего ЦИК должен получить оригиналы протоколов из 199 округов и заграничного округа.

Результаты выборов должны быть установлены ЦИКом на основании этих протоколов не позднее 1 мая.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Как сообщали Українськi Новини, по подсчету 95% бюллетеней в ЦИК: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5%

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.