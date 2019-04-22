ЦИК начала прием оригиналов протоколов с результатами голосования второго тура

Центральная избирательная комиссия начала принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования избирателей на участках во втором туре выборов Президента.\r\nВ понедельник ЦИК открыл беспрерывное заседание для приема протоколов, которое завершится установлением комиссией на их основании итогов выборов, передают Українські Новини.\r\nПервыми протоколы привезли четыре комиссии из Киева и одна - из Полтавской области.\r\nВсего ЦИК должен получить оригиналы протоколов из 199 округов и заграничного округа.\r\nРезультаты выборов должны быть установлены ЦИКом на основании этих протоколов не позднее 1 мая.\r\nИнаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по подсчету 95% бюллетеней в ЦИК: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5%\r\nЯвка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).\r\nВладимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.