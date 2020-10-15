Канікули для тернопільських школярів розпочнуться 21 жовтня

На відміну від Івано-Франківська, де осінні канікули розпочнуться 23 жовтня , у школах Тернополя учні підуть на канікули дещо раніше – з 21 жовтня.

Про це Українським Новинам повідомила прессекретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич.

"Наші школи на канікулах з 21 по 26 жовтня", - сказала вона.

За її словами, міські школи не підуть на канікули з 15 жовтня.

Вона пояснила, що канікули почнуться з 21 жовтня оскільки школи навчаються за триместрами.

Як повідомляли Українські Новини, відсьогодні, 15 жовтня, Кабінет Міністрів України рекомендував школам достроково почати осінні канікули.

Однак Київ також вирішив не переглядати дату початку шкільних осінніх канікул з 21 жовтня попри рекомендацію Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів.

Тим часом Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця 2020 року, а також змінив критерії для послаблення карантину та посилив обмеження.

Так, під забороною проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій", проведення спортивних заходів з глядачами, за винятком міжнародних змагань та матчів, а також заборонено роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

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