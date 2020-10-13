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13 жовтня 2020, вівторок, 17:35 10
Суспільство 2020-10-13T18:30:03+03:00
Українські Новини
Уряд встановив нові заборони при проведенні масових заходів

Уряд встановив нові заборони при проведенні масових заходів

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, Посилення карантину
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів України продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року та, крім того, посилив обмеження. Відтепер під забороною проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у вівторок, передають Українські Новини.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, забороняється на території регіону, в якому встановлений "зелений рівень" епідемічної небезпеки, проведення масових, культурних, соціальних, спортивних, релігійних заходів за участю понад 50 осіб.

При цьому в "жовтій зоні" - понад 30 осіб, в "помаранчевій зоні" - понад 20 осіб.

Крім цього, на території регіонів "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон заборонено проведення змагань з глядачами, крім міжнародних змагань при узгодженні з Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, також Кабмін заборонив роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Крім того, в Україні набрало чинності оновлене розподілення на карантинні зони – повний список

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