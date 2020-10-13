Уряд встановив нові заборони при проведенні масових заходів

Кабінет Міністрів України продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року та, крім того, посилив обмеження. Відтепер під забороною проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у вівторок, передають Українські Новини.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, забороняється на території регіону, в якому встановлений "зелений рівень" епідемічної небезпеки, проведення масових, культурних, соціальних, спортивних, релігійних заходів за участю понад 50 осіб.

При цьому в "жовтій зоні" - понад 30 осіб, в "помаранчевій зоні" - понад 20 осіб.

Крім цього, на території регіонів "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон заборонено проведення змагань з глядачами, крім міжнародних змагань при узгодженні з Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, також Кабмін заборонив роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Крім того, в Україні набрало чинності оновлене розподілення на карантинні зони – повний список

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