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15 жовтня 2020, четвер, 10:41 17
Суспільство 2020-10-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
Відсьогодні школам в Україні рекомендовано розпочати канікули

Відсьогодні школам в Україні рекомендовано розпочати канікули

Александр Савич
Карантин в школах, Дистанційна освіта, дистанційка
Канікули. Фото: Pixabay
Канікули. Фото: Pixabay

Відсьогодні, 15 жовтня Кабінет Міністрів України рекомендував школам почати осінні канікули достроково. Про це повідомляють Українські Новини.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в наступний період можливий перехід шкіл на дистанційне і змішане навчання.

Так, відповідно до рекомендації Кабміну, пропонується встановити осінні канікули з 15 по 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Крім цього, уряд рекомендує закладам вищої освіти з 15 жовтня по 15 листопада здійснювати дистанційне навчання з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, крім студентів-сиріт, та осіб з тимчасово окупованих територій.

Як повідомляли Українські новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року .

Також Кабмін заборонив проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій" зонах.

Крім того, кількість нових випадків зараження коронавірусів в Україні знову переступила позначку в 5 000.

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