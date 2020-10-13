Кабмін заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами

Після продовження адаптивного карантину до кінця 2020 року, Кабінет Міністрів заборонив проведення спортивних заходів з глядачами, за винятком міжнародних змагань та матчів.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні у вівторок, передають Українські Новини.

"Пропонується на території всіх без винятку регіонів, де встановлено "зелений", "жовтий" і "помаранчевий" рівень небезпеки, проведення всіх спортивних заходів без глядачів, крім міжнародних змагань та матчів, які можуть проводитися з глядачами за окремим погодженням з Міністерством охорони здоров'я", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, представляючи документ.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження – роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування заборонено з 22:00 до 7:00.

Також відтепер під забороною проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

Крім того, Кабмін рекомендує встановити осінні канікули з 15 до 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

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