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13 жовтня 2020, вівторок, 18:18 7
Кабмін 2020-10-13T20:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами

Кабмін заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, Посилення карантину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Після продовження адаптивного карантину до кінця 2020 року, Кабінет Міністрів заборонив проведення спортивних заходів з глядачами, за винятком міжнародних змагань та матчів.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні у вівторок, передають Українські Новини.

"Пропонується на території всіх без винятку регіонів, де встановлено "зелений", "жовтий" і "помаранчевий" рівень небезпеки, проведення всіх спортивних заходів без глядачів, крім міжнародних змагань та матчів, які можуть проводитися з глядачами за окремим погодженням з Міністерством охорони здоров'я", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, представляючи документ.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження – роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування заборонено з 22:00 до 7:00.

Також відтепер під забороною проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

Крім того, Кабмін рекомендує встановити осінні канікули з 15 до 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

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