Школярів Івано-Франківська відпустять на осінні канікули 23 жовтня

В Івано-Франківську школи підуть на осінні канікули з 23 жовтня до 27 жовтня, на відміну від Львова, де дистанційне навчання в школах розпочнеться вже з 19 жовтня

Про це місцевим радіо "Західний полюс" повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передають Українські Новини.

"Ми прийняли рішення на рівні обласної держадміністрації, на рівні міста: ми вчимося, поки ми можемо. Але з 23 по 27 жовтня діти будуть на канікулах, адже в неділю, 25 жовтня, вибори. Як буде далі - час покаже", - сказав Марцінків.

Також мер зазначив, що таке рішення обумовлене тим, що Івано-Франківськ 3 тижні перебував у "червоній зоні" і стаціонарного навчання не було.

На думку Марцінківа, діти будуть дистанційно навчатися до кінця року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів у зв'язку зі збільшенням кількості захворювань на коронавірус рекомендує школам встановити осінні канікули з 15 по 30 жовтня, а університетам - перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Також Кабмін подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження.

Крім того, серед посилених карантинних заходів масові заходи – вони заборонені за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини