Київ вирішив не переносити дату початку канікул: коли школярі підуть на відпочинок

Київ вирішив не переглядати дату початку шкільних осінніх канікул з 21 жовтня попри рекомендацію Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів почати шкільні канікули з 15 жовтня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується навчального процесу в столиці. На канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня", - сказав він.

Також Кличко повідомив, що на сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл - через випадки захворювання серед вчителів.

3 школи - в Печерському районі і по 1 - у Оболонському та Подільському районах.

На дистанційному навчанні перебувають 594 класи в 186 школах.

Хворих на коронавірус школярів - 610, вчителів - 412.

Він зазначив, що в дитячих садах через виявлених випадків вірусу тимчасово закрили 78 груп в 68 садках.

На карантин закрито 4 садки.

Зокрема, за останні дні, додалися 2 садки в Святошинському районі.

Наповненість дітей в дитсадках столиці сьогодні - більше як 57%.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів в рамках продовження адаптивного карантину до кінця 2020 року рекомендує установам середньої освіти встановити осінні канікули з 15 по 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 2021 року.

Крім того, Кабінет Міністрів заборонив масові заходи за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

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