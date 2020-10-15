Київ вирішив не переносити дату початку канікул: коли школярі підуть на відпочинок

Київ вирішив не переглядати дату початку шкільних осінніх канікул з 21 жовтня попри рекомендацію Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів почати шкільні канікули з 15 жовтня. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. "Що стосується навчального процесу в столиці. На канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня", - сказав він. Також Кличко повідомив, що на сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл - через випадки захворювання серед вчителів. 3 школи - в Печерському районі і по 1 - у Оболонському та Подільському районах. На дистанційному навчанні перебувають 594 класи в 186 школах. Хворих на коронавірус школярів - 610, вчителів - 412. Він зазначив, що в дитячих садах через виявлених випадків вірусу тимчасово закрили 78 груп в 68 садках. На карантин закрито 4 садки. Зокрема, за останні дні, додалися 2 садки в Святошинському районі. Наповненість дітей в дитсадках столиці сьогодні - більше як 57%. Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів. Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів в рамках продовження адаптивного карантину до кінця 2020 року рекомендує установам середньої освіти встановити осінні канікули з 15 по 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Кабмін продовжив адаптивний карантин до 2021 року. Крім того, Кабінет Міністрів заборонив масові заходи за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".