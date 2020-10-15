підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 жовтня 2020, четвер, 14:51 9
Суспільство 2020-10-15T18:45:05+03:00
Українські Новини
Київ вирішив не переносити дату початку канікул: коли школярі підуть на відпочинок

Київ вирішив не переносити дату початку канікул: коли школярі підуть на відпочинок

Надежда Комендантова
Школа, Канікули, осінні канікули
Канікули. Фото: vv-hotel.com
Канікули. Фото: vv-hotel.com

Київ вирішив не переглядати дату початку шкільних осінніх канікул з 21 жовтня попри рекомендацію Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів почати шкільні канікули з 15 жовтня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується навчального процесу в столиці. На канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня", - сказав він.

Також Кличко повідомив, що на сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл - через випадки захворювання серед вчителів.

3 школи - в Печерському районі і по 1 - у Оболонському та Подільському районах.

На дистанційному навчанні перебувають 594 класи в 186 школах.

Хворих на коронавірус школярів - 610, вчителів - 412.

Він зазначив, що в дитячих садах через виявлених випадків вірусу тимчасово закрили 78 груп в 68 садках.

На карантин закрито 4 садки.

Зокрема, за останні дні, додалися 2 садки в Святошинському районі.

Наповненість дітей в дитсадках столиці сьогодні - більше як 57%.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів в рамках продовження адаптивного карантину до кінця 2020 року рекомендує установам середньої освіти встановити осінні канікули з 15 по 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Кабмін  продовжив адаптивний карантин  до 2021 року.

Крім того, Кабінет Міністрів  заборонив масові заходи  за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

Більше новин про: Школа Канікули осінні канікули

Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу
Новини
РАУ просить "Венеційську комісію" доопрацювати висновок до законопроекту про реформу судочинства 18:47
За добу в Києві закрили три школи на карантин і відправили 4 класи на "дистанційку" 18:27
Київ витратив півмільярда гривень на ремонт школи, хоча будівництво нової було б удвічі дешевше, – Попов 18:16
Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор 18:09
Трубопровід контрабандистів. Фото: Держприкордонслужба
Одеські прикордонники знайшли підводний "спиртопровід" контрабандистів 17:48
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу 09:05
більше новин
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok