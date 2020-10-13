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13 жовтня 2020, вівторок, 17:01 18
Суспільство 2020-10-13T18:00:01+03:00
Українські Новини
В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться

В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Продовження карантину, Карантин в Україні, Посилення карантину, Адаптивний карантин
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні у вівторок, передають Українські Новини.

"Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року", - сказав він.

(Новина доповнена інформацією)

Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

"Пропонується продовжити термін дії карантину до 31 грудня 2020 року. Це пов'язано з різким зростанням кількості нових випадків і госпіталізацій на початку епідсезону грипоподібних захворювань", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, були внесені зміни в критерії готовності до ослаблення карантину і в карантинні обмеження.

Зокрема, у 2 рази збільшено цільовий показник охоплення тестуванням - з 24 тис. тестів на 100 тис. населення до 48 тис. на 100 тис. населення в перебігу останніх 7 днів.


Внесено зміни в кількість зайнятих ліжок, які враховуються при встановленні рівня епідемічної небезпеки.

"Ми не будемо враховувати ліжка, які відведені в дитячих і педіатричних відділеннях", - повідомив Степанов.

Також змінено критерій віднесення до "червоного рівня" епідбезпеки - тепер для цього захворюваність упродовж 14 днів повинна буде перевищувати 320 осіб на 100 тис. населення.

Крім того, на всій території країни, включаючи "зелену зону", обмежується робота ресторанів та інших закладів громадського харчування після 22:00.

Нові обмеження введені на масові заходи.

Так, в "зеленій зоні" будуть дозволені заходи до 50 осіб, в "жовтій" - до 30, в "помаранчевій" - до 20 осіб.

На всій території країни пропонується проводити без глядачів всі спортивні заходи, крім міжнародних змагань.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня в Україні набрало чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС – список.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає проти можливого повторного закриття кордонів при другій хвилі пандемії коронавірусу.

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