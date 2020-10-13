Кабмін заборонив роботу ресторанів з 22:00 до 7:00

Окрім прийняття рішення про подовження карантину до кінця 2020 року , Кабінет Міністрів посилив обмеження – відтепер заборонено роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Відповідне рішення було прийнято в ході позачергового засідання уряду у вівторок, передають Українські Новини.

"Пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів та інших закладів, не пізніше 22 годин навіть в "зеленому" рівні", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що робота таких суб'єктів господарювання буде заборонена з 22:00 до 07:00.

При цьому обмеження не стосується роботи для адресної доставки та замовлень на винос.

Також Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів було доручено посилити державний контроль над здійсненням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів суб'єктами господарювання.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 жовтня в Україні оновилися зони епідемічної безпеки – повний список.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на засіданні уряду проситиме про більш жорсткі карантинні обмеження через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус, одна мова не йде про локдаун.

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