У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я

Стан здоров'я у хворого на коронавірус експрезидента Петра Порошенка погіршився, у нього діагностували двостороннє запалення легенів та госпіталізували до лікарні.

Про це розповіла його дружина Марина в програмі "Стыдно".



"Його стан - гірше. У нього (Петра Порошенка - Ред.) - двостороннє запалення легенів. Він перебуває в лікарні, він отримує комплекс лікування. На жаль, у нього зараз погіршився стан крові - вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан і подивитися хід хвороби" , - розповіла Марина Порошенко.

Їхня донька Євгенія, яка також захворіла на коронавірус, переносить хворобу краще, ніж батько.



Про госпіталізацію Петра Порошенка стало відомо з відеозвернення його дружини 3 жовтня.



Як повідомляли Українські Новини, коронавірусів захворів мер Харкова Геннадій Кернес.



Також на коронавірус перехворіла і Юлія Тимошенко.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що захворів на коронавірус.

Крім того, ексборець і депутат Жан Беленюк захворів на коронавірус.

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