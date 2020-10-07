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07 жовтня 2020, середа, 11:45 13
Суспільство 2020-10-07T13:30:03+03:00
Українські Новини
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я

У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я

Валерия Драгомирова
Петро Порошенко, Коронавірус, ковід, коронавірус у Порошенка
Петро Порошенко. Фото: facebook/petroporoshenko
Петро Порошенко. Фото: facebook/petroporoshenko

Стан здоров'я у хворого на коронавірус експрезидента Петра Порошенка погіршився, у нього діагностували двостороннє запалення легенів та госпіталізували до лікарні.

Про це розповіла його дружина Марина в програмі "Стыдно". 

"Його стан - гірше. У нього (Петра Порошенка - Ред.) - двостороннє запалення легенів. Він перебуває в лікарні, він отримує комплекс лікування. На жаль, у нього зараз погіршився стан крові - вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан і подивитися хід хвороби" , - розповіла Марина Порошенко.

Їхня донька Євгенія, яка також захворіла на коронавірус, переносить хворобу краще, ніж батько.

Про госпіталізацію Петра Порошенка стало відомо з відеозвернення його дружини 3 жовтня. 

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусів  захворів мер Харкова Геннадій Кернес.

Також на коронавірус перехворіла і Юлія Тимошенко.

Раніше голова партії "Слуга народу"  Олександр Корнієнко повідомив, що захворів на коронавірус.

Крім того,  ексборець і депутат  Жан Беленюк захворів на коронавірус.

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