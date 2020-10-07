У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я

Стан здоров'я у хворого на коронавірус експрезидента Петра Порошенка погіршився, у нього діагностували двостороннє запалення легенів та госпіталізували до лікарні. Про це розповіла його дружина Марина в програмі "Стыдно". "Його стан - гірше. У нього (Петра Порошенка - Ред.) - двостороннє запалення легенів. Він перебуває в лікарні, він отримує комплекс лікування. На жаль, у нього зараз погіршився стан крові - вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан і подивитися хід хвороби" , - розповіла Марина Порошенко. Їхня донька Євгенія, яка також захворіла на коронавірус, переносить хворобу краще, ніж батько. Про госпіталізацію Петра Порошенка стало відомо з відеозвернення його дружини 3 жовтня. Як повідомляли Українські Новини, коронавірусів захворів мер Харкова Геннадій Кернес. Також на коронавірус перехворіла і Юлія Тимошенко. Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що захворів на коронавірус. Крім того, ексборець і депутат Жан Беленюк захворів на коронавірус.