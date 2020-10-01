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01 жовтня 2020, четвер, 21:44 4
Верховна Рада і партії 2020-10-01T22:45:02+03:00
Українські Новини
COVID-19 виявили у лідера партії "Слуга народу" Корнієнка

COVID-19 виявили у лідера партії "Слуга народу" Корнієнка

Константин Долгий
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Олександр Корнієнко. Фото: rbc.ua
Олександр Корнієнко. Фото: rbc.ua

Про зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 повідомив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у той час, як Верховна Рада вирішила тимчасово припинити проведення парламентських засідань через багаторазові випадки COVID-19 серед депутатів,

Про це народний депутат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Оскільки вже почали поширюватися чутки, поспішаю повідомити колег, виборців і суспільство особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула й мене", - написав Корнієнко.

За словами депутата, будь-яких інших проявів захворювання крім температури у нього не було, однак він все одно здав необхідні аналізи для проведення тестування. Результат виявився негативним.

Однак, зазначив Корнієнко, він звернувся до пульмонолога і за результатами комп'ютерної томографії лікарі сказали, що те, що відбувається депутатом схоже на COVID-19. Після цього лідер "Слуги народу" самоізолювався.

"Які симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Яких взагалі немає, наприклад кашлю. Стан у мене стабільний, отримую необхідне лікування, показань до госпіталізації немає", - підкреслив Корнієнко.

Як повідомляли Українські Новини, у чергового члена парламентської фракції "Слуга народу", Тетяни Грищенко, виявили COVID-19.

Також повторне зараження коронавірусом нового типу підтвердили у Яни Зінкевич з "Європейської солідарності".

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