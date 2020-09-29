Порошенко захворів на коронавірус

Колишній Президент України Петро Порошенко, картини якого можуть конфіскувати через несплату податків , захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Сьогодні стало відомо, що у Порошенка позитивний тест на COVID-19.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.

За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступна. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Закликаю всіх українців берегти себе!" - написав Порошенко.

Отримав позитивний тест на Covid.

Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.



За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.



Тому від сьогодні лікуюся вдома.



Закликаю всіх українців берегти себе! pic.twitter.com/MdYXZ5Cf8x — Петро Порошенко (@poroshenko) September 29, 2020

Як повідомляли Українські новини, на коронавірус захворів Геннадій Кернес.

Також на коронавірус хворіла Юлія Тимошенко.

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