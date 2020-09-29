Порошенко захворів на коронавірус

Колишній Президент України Петро Порошенко, картини якого можуть конфіскувати через несплату податків, захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter. Сьогодні стало відомо, що у Порошенка позитивний тест на COVID-19. "Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступна. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Закликаю всіх українців берегти себе!" - написав Порошенко. Отримав позитивний тест на Covid.Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.Тому від сьогодні лікуюся вдома.Закликаю всіх українців берегти себе! pic.twitter.com\/MdYXZ5Cf8x — Петро Порошенко (@poroshenko) September 29, 2020 Як повідомляли Українські новини, на коронавірус захворів Геннадій Кернес. Також на коронавірус хворіла Юлія Тимошенко.