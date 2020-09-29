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29 вересня 2020, вівторок, 19:39 5
Політика 2020-09-29T20:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко захворів на коронавірус

Порошенко захворів на коронавірус

Александр Савич
Петро Порошенко, Коронавірус, Експрезидент, Хворі на коронавірус, коронавірус у Порошенка
У Петра Порошенка діагностували коронавірус. Фото: Twitter/@poroshenko
У Петра Порошенка діагностували коронавірус. Фото: Twitter/@poroshenko

Колишній Президент України Петро Порошенко, картини якого можуть конфіскувати через несплату податків, захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Сьогодні стало відомо, що у Порошенка позитивний тест на COVID-19.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.

За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступна. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Закликаю всіх українців берегти себе!" - написав Порошенко.

Як повідомляли Українські новини, на коронавірус захворів Геннадій Кернес.

Також на коронавірус хворіла Юлія Тимошенко.

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