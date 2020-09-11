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11 вересня 2020, пʼятниця, 11:00 12
Політика 2020-09-11T12:00:02+03:00
Українські Новини
Тимошенко вилікувалася від COVID-19

Тимошенко вилікувалася від COVID-19

Ольга Фандорина
Юлія Тимошенко, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Юлія Тимошенко. Фото: Facebook/Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко. Фото: Facebook/Юлія Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вилікувалася від коронавірусу, на який нещодавно захворіла. Про це повідомила в п'ятницю, 11 вересня, її прессекретар Марина Сорока в Facebook.

"Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почувається значно краще. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи ", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Тимошенко під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Слідом за інформацією про те, що лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, надійшло і спростування цих даних.

Тим часом, в Україні новий антирекорд: вперше більше ніж 3 тисячі нових випадків коронавірусу за добу.

А українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновили зони карантину. Київ потрапив до помаранчевої зони.

Однак попри високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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