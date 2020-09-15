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15 вересня 2020, вівторок, 15:52 8
Суспільство 2020-09-15T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Кернеса коронавірус і двостороннє запалення легенів

У Кернеса коронавірус і двостороннє запалення легенів

Кира Молчанова
Геннадій Кернес, Коронавірус, Covid-19
Кернес. Фото: 112 Україна
Кернес. Фото: 112 Україна

Голова Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус і перебуває в лікарні в свідомості.

Про це директор департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Він (Кернес) просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про яку кому, набряк мозку та інших фейків... не йдеться", - сказав він.

Сидоренко повідомив, що Кернес перебуває в Харківській міській клінічній багатопрофільній лікарні №17.

Директор департаменту зазначив, що мер Харкова був госпіталізований 14 вересня, про транспортування для лікування в іншій країні не йдеться.

Сидоренко додав, що стан Кернеса стабільно тяжкий, але він перебуває в свідомості.

На сьогодні контактні особи мера Харкова здають тести на COVID-19.

Крім того, Сидоренко розповів, що переніс коронавірус, але не підозрював про це, поки не здав аналізи на антитіла.

Він додав, що не знає, коли саме хворів.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше ряд ЗМІ повідомляв, що Кернес знаходиться в комі.

А лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко  від коронавірусу одужала .

Раніше повідомляли про  її тяжкому стані і навіть підключенні до апарату ШВЛ. Соратники спростували це і розповіли, що Тимошенко могла дихати сама.

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