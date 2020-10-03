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03 жовтня 2020, субота, 16:31 3
Політика 2020-10-03T18:33:41+03:00
Українські Новини
Порошенко госпіталізований через коронавірус

Порошенко госпіталізований через коронавірус

Ольга Фандорина
Госпіталізація, Петро Порошенко, Коронавірус

Колишній президент, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко госпіталізований через коронавірус.

Про це його дружина Марина Порошенко повідомила у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Друзі, наша сім'я щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 борються мій чоловік і наша дочка. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Незважаючи на те, що мій чоловік має двостороннє запалення легенів, він має сильну волю і демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - сказала вона.

З її слів, ситуація в лікарнях дуже погана.

"Від самого початку епідемії коронавірусу наш фонд, ще навесні, переорієнтував свою діяльність на боротьбу з COVID-19. І забезпечував захисні костюми, маски, противірусні окуляри, пульсоксиметри, забезпечував сучасними цифровими рентген-апаратами і новими апаратами ШВЛ. Ремонтував непрацюючі. Минуло півроку - влада ніяких висновків не зробила. І ось результат: лікарі вже на межі виснаження, хоча роблять все можливе. У лікарнях не вистачає ліжок для хворих на коронавірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. А зі спеціального фонду АнтиCOVID не куплено навіть жодного апарату ШВЛ " , - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, про зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 повідомив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Крім того, COVID-19 виявили також у депутата від фракції "Слуга Народу" Жана Беленюка.

Тим часом про захворювання на коронавірус розповів президент США Дональд Трамп – він з дружиною отримав позитивні результати тесту на COVID-19.

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