Колишній президент, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко госпіталізований через коронавірус.

Про це його дружина Марина Порошенко повідомила у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Друзі, наша сім'я щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 борються мій чоловік і наша дочка. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Незважаючи на те, що мій чоловік має двостороннє запалення легенів, він має сильну волю і демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - сказала вона.

З її слів, ситуація в лікарнях дуже погана.

"Від самого початку епідемії коронавірусу наш фонд, ще навесні, переорієнтував свою діяльність на боротьбу з COVID-19. І забезпечував захисні костюми, маски, противірусні окуляри, пульсоксиметри, забезпечував сучасними цифровими рентген-апаратами і новими апаратами ШВЛ. Ремонтував непрацюючі. Минуло півроку - влада ніяких висновків не зробила. І ось результат: лікарі вже на межі виснаження, хоча роблять все можливе. У лікарнях не вистачає ліжок для хворих на коронавірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. А зі спеціального фонду АнтиCOVID не куплено навіть жодного апарату ШВЛ " , - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, про зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 повідомив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Крім того, COVID-19 виявили також у депутата від фракції "Слуга Народу" Жана Беленюка.

Тим часом про захворювання на коронавірус розповів президент США Дональд Трамп – він з дружиною отримав позитивні результати тесту на COVID-19.

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