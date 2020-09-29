Ексборець і депутат Жан Беленюк захворів на коронавірус

Слідом за новиною про те, що лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус , стало відомо, що COVID-19 виявили також у депутата від фракції "Слуга Народу" Жана Беленюка.

Про це написав у своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

"COVID-19 захворів депутат Жан Беленюк (Слуга народу)", - написав він.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські новини, на коронавірус захворів Геннадій Кернес.

Також на коронавірус хворіла Юлія Тимошенко.

Крім того, діагноз "коронавірусна інфекція COVID-19" напередодні поставили народному депутату з партії "Слуга народу".

Також на коронавірус захворів депутат "Слуги народу" Сергій Нагорняк. Зі слів депутата, зроблений напередодні ПЛР-тест на коронавірус показав позитивний результат.

Також повідомлялося, що у віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова діагностували захворювання на ангіну, в той час, як результат тесту на COVID-19 виявився негативний.

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