підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 15:36 7
Судова влада 2020-10-06T18:15:02+03:00
Українські Новини
Суд відмовився зняти арешт з майна ексдепутата Ради Микита

Суд відмовився зняти арешт з майна ексдепутата Ради Микита

Александр Савич
Максим Микитась, Вищий антикорупційний суд, Арешт майна
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Арешт майна колишнього депутата Верховної Ради Максима Микита (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного в привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася скасувати.

Про це Українським Новинам повідомив представник суду.

Рішення суду було прийнято у вівторок.

Суд розглянув апеляцію захисту дружини Микита і відмовив в її задоволенні.

Таким чином, суд відмовився зняти арешт з колекції картин, колекції книг, а також колекції годин загальною вартістю 2 млн доларів.

Як повідомляли Українські новини, у травні суд заарештував ексдепутата Ради Микита із заставою 100 млн гривень. Незадовго до цього в Києві пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася.

Також в липні суд відмовився відпустити Микита під домашній арешт.

Крім того, в січні Микитась намагався покинути Україну. Його зняли з рейсу до Великобританії, після чого на нього знову одягли електронний браслет і забрали закордонний паспорт.

Більше новин про: Максим Микитась Вищий антикорупційний суд Арешт майна

Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
Зеленському не довіряють вже більш ніж 56% українців 18:00
Справа про 890 га в Бучі: громада відстояла в апеляції право на землю, людей виселяти з ділянок не будуть 17:56
Шкарлет просить суд визнати протиправними дії щодо встановлення наявності плагіату в його роботах 17:52
У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу 17:45
Суд залишив чинним арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 17:36
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok