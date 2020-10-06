Суд відмовився зняти арешт з майна ексдепутата Ради Микита

Арешт майна колишнього депутата Верховної Ради Максима Микита (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного в привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася скасувати .

Про це Українським Новинам повідомив представник суду.

Рішення суду було прийнято у вівторок.

Суд розглянув апеляцію захисту дружини Микита і відмовив в її задоволенні.

Таким чином, суд відмовився зняти арешт з колекції картин, колекції книг, а також колекції годин загальною вартістю 2 млн доларів.

Як повідомляли Українські новини, у травні суд заарештував ексдепутата Ради Микита із заставою 100 млн гривень. Незадовго до цього в Києві пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася.

Також в липні суд відмовився відпустити Микита під домашній арешт.

Крім того, в січні Микитась намагався покинути Україну. Його зняли з рейсу до Великобританії, після чого на нього знову одягли електронний браслет і забрали закордонний паспорт.

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