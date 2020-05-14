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  • У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ
14 травня 2020, четвер, 18:26 374
Політика 2020-05-14T18:45:02+03:00
Українські Новини
У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ

У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Максим Микитась, Мітинг
Фото: 112.ua
Фото: 112.ua

Громадські активісти та ошукані інвестори "Укрбуду" вийшли на мітинг проти екс-глави корпорації Максима Микитася. Протестувальники вимагають справедливого покарання для забудовника, пише сайт телеканалу 112.

Протестувальники зібралися біля будівлі суду, де розглядається справа Микитася. Їхня головна вимога – неупереджений розгляд справи екс-глави "Укрбуду", який залишив без житла 14 тис. сімей.


Мітингувальники тримали плакати "Злочинці повинні сидіти за ґратами", "Микитася на нари", "Судді – судіть за законом", "Засновник будівельної піраміди повинен бути покараний" і тому подібні.

Як зазначають автори публікації,суд не прислухався до киян і відмовився брати забудовника під варту. Замість цього йому присудили цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета терміном два місяці. Рішення ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Бицюка.

Сам Микитась до мітингувальників не вийшов і залишив суд через чорний хід. Заявивши журналістам, що заставу у розмірі 100 млн грн, яку вимагає прокуратура, вносити не збирається.

Як пише 112, Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн, відмиванні 200 млн грн.

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