На Микитася знову одягли електронний браслет

Правоохоронці знову одягли електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, якому 20 січня було відмовлено у вильоті в Великобританію.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Олександр Лисак.

"Браслет знову наділи. Їдемо здавати закордонний паспорт", - сказав він.

Адвокат вважає абсурдною ситуацію з відмовою Микитасю вилетіти в Велокобританию.

Він зазначив, що в документі про відмову на виїзд за кордон вказано: "Звертайтеся на Володимирську, 26" (Держприкордонслужба).

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці не пустили колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, за кордон, знявши його з рейсу у Великобританію.

Також суд заарештував 6 елітних авто екс-депутата Микитася.

Раніше Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Микитася до 14 листопада з заставою в розмірі 80 млн гривень. А потім 25 жовтня, стало відомо, що друзі і родичі Микитася внесли за нього заставу в розмірі 80 млн гривень.

Крім того, Держбюро розслідувань і Генеральна прокуратура проводили обшуки у колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася.