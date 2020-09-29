НАБУ повідомило ексдепутату Ради Микитасю про підозру в хабарництві

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради Максиму Микитасю (депутатська група "Воля народу") про підозру в наданні та отриманні хабаря після того, як суд заарештував ексдепутата Ради Микитася із заставою 100 млн гривень , а пізніше відмовився відпустити його під домашній арешт.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"28 вересня 2020 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомили народному депутату України VIII скликання і заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" про підозру у вчиненні кримінального корупційного правопорушення, пов'язаного з наданням та отриманням неправомірної вигоди", - сказано в ньому.

Слідство встановило, що чиновник, зловживаючи своїм службовим становищем, у 2017 році уклав з компанією, підконтрольною Микитасю, договір на 929 млн гривень.

Згідно з ним, ця компанія повинна була побудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України.

Згодом витрати на будівництво сховища виросли до 1,36 млрд гривень.

Однак об'єкт досі не введений в експлуатацію.

"Відтоді протягом 2017-2019 років чиновник "Енергоатому" безоплатно отримав від іншої компанії, також підконтрольної екснародному депутатові, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою", - йдеться в повідомленні.

Дії Микита кваліфіковані за ч. 2 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), посадової особи "Енергоатома" - за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції і одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд продовжив Микитасю, підозрюваному у привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень застави до 3 жовтня включно.

Раніше в оточенні колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася повідомили, що він не має наміру вносити 50 млн гривень від 100 млн гривень застави, яку йому обрав суд.

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