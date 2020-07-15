Суд відмовився відпустити Микитася під домашній арешт

Після того, як суд заарештував Микитася із заставою 100 млн гривень, Вищий антикорупційний суд відмовився змінити цю міру покарання на цілодобовий домашній арешт колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

З клопотанням про зміну запобіжного заходу звернувся адвокат Микитася.

Він просив суд змінити підзахисному арешт із заставою 100 млн гривень на цілодобовий домашній арешт.

Мотивами для звільнення Микитася захисник вказав на необґрунтованість підозри і відсутність ризиків.

Проте 8 липня суд відмовив задовольнити клопотання і відправити ексдепутата цілодобовий під домашній арешт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд стягнув з Микитася 30 млн гривень застави з внесених 80 і призначив нову заставу 100 млн гривень, проте пізніше з'ясувалося, що Максим Микитась не має наміру вносити 50 млн гривень від 100 млн гривень застави, який йому обрав суд.