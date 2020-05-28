Суд арестовал экс-депутата Рады Микитася с залогом 100 млн гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемому в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, на арест до 14 июля с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Апелляционная палата изменила меру пресечения бывшему президенту УГСК "Укрбуд" на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в четверг апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы защитника и прокурора по делу Микитася на постановление следственного судьи от 14 мая об изменении подозреваемому меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14 июля с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд взыскал с Микитася 30 млн гривен залога из внесенных 80 и назначил новый залог 100 млн гривен.

Позже выяснилось, что Максим Микитась не намерен вносить 50 млн гривен от 100 млн гривен залога, который ему избрал суд.

14 мая общественные активисты и обманутые инвесторы "Укрбуда" вышли на митинг против экс-главы корпорации Максима Микитася.