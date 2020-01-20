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20 січня 2020, понеділок, 11:30 140
Силові структури 2020-01-20T11:47:06+02:00
Українські Новини
Микитась намагався залишити Україну: екс-депутата зняли з рейсу у Великобританію

Микитась намагався залишити Україну: екс-депутата зняли з рейсу у Великобританію

Анна Рудык
Максим Микитась, Виїзд за кордон, НАБУ, САП
Микитася зняли з рейсу у Великобританію. Фото: nеwsone
Микитася зняли з рейсу у Великобританію. Фото: nеwsone

Правоохоронці не пустили колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, за кордон, знявши його з рейсу у Великобританію.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Олександр Лисак.

"У нього був дозвіл на 4 дні від НАБУ і САП, йому повернули закордонний паспорт і він збирався в Велокобританию з особистого питання. Він вже пройшов митний і прикордонний контроль, але його не пустили. Зараз він їде в поліцію надягати електронний браслет і здавати паспорт", - сказав адвокат.

За його словами, йому не відома причина відмови Микитасю у вильоті.

Він ще раз підкреслив, що поїздка до Великобританії була узгоджена з правоохоронними органами.

У той же час, як повідомили Українським Новинам джерела в НАБУ, станом на 20 січня Микитасю заборонений виїзд за кордон, тому зняття його з рейсу законно.

Микитася зняли з рейсу у Великобританію. Фото: nеwsoneМикитася зняли з рейсу у Великобританію. Фото: nеwsone

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував 6 елітних авто екс-депутата Микитася.

Також Держбюро розслідувань і Генеральна прокуратура провели обшуки у колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася.

Крім того, Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Микитася до 14 листопада з заставою в розмірі 80 млн гривень.

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Микитась намагався залишити Україну: екс-депутата зняли з рейсу у Великобританію
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