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03 жовтня 2020, субота, 13:56 7
Зовнішня політика 2020-10-03T14:11:45+03:00
Українські Новини
МЗС пояснило, чому Зеленский скасував візит до Білорусі

МЗС пояснило, чому Зеленский скасував візит до Білорусі

Виолетта Чайковская
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Зеленский и Лукашенко на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. Скриншот: YouTube/ Depo.Ua
Зеленский и Лукашенко на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. Скриншот: YouTube/ Depo.Ua

Міністерство закордонних справ підтверджує, що Президент Володимир Зеленський скасував запланований візит до Білорусі для участі з Олександром Лукашенком у форумі регіонів, що мав відбутися 8-9 жовтня, пояснюючи це неприйняттям білоруським суспільством результатів виборів Президента.

Про це Українським Новинам повідомив директор другого територіального департаменту МЗС Василь Зварич.

"Білоруську сторону проінформовано про перенесення терміну проведення третього форуму регіонів України та Білорусі, що був запланований на 8-9 жовтня 2020 року у м. Гродно, а також про скасування візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Білорусь", - сказав він.

Таким чином, він підтвердив, що скасування заходу та візиту було ініційовано українською стороною.

При цьому МЗС називає це рішення не скасуванням, а перенесенням.

"Перенесення зазначених заходів пов'язане з подіями у білоруському суспільстві навколо несприйняття результатів президентських виборів в Білорусі", - пояснив Зварич.

Водночас він не уточнив, на коли перенесено візит і форум.

Раніше посол Білорусі в Україні Ігор Сокол повідомив, що українська сторона попросила білоруську перенести форум регіонів на 2021 рік.

Після цього посольство повідомило, що провело зустріч у другому територіальному департаменті МЗС і закликало Україну до невтручання у внутрішні справи Білорусі, яким, серед іншого, вважає заяви Зеленського, Офісу Президента, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Верховної Ради та окремих політиків.

У свою чергу МЗС пояснило, що під час відсутності посла Білорусі в Києві запросило радника-посланника посольства для пояснення участі представника окупаційної влади Криму в форумі регіонів Білорусі та Росії, а також торкнулося питання інциденту з зупинкою та оглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько-білоруському кордоні.

Звинувачення посольства у втручанні у внутрішні справи Білорусі МЗС відкинуло, підкресливши, що невід'ємною складовою міждержавних відносин України з будь-якою державою є дотримання норм міжнародного права та основоположних прав людини.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний глава держави Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Сотні тисяч людей в Білорусі продовжують виходити на акції протесту, в ході зіткнень з правоохоронцями десятки тисяч були затримані, є поранені та загиблі.

23 вересня Адміністрація Президента Білорусі повідомила, що відбулася церемонія інавгурації Лукашенка, хоча цю подію не було анонсовано та не транслювали у прямому ефірі.

Україна вважає, що таємна "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним Президентом Білорусі.

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