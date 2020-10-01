"Епістолярний жанр МЗС РФ". Україна відкинула звинувачення у втручанні у внутрішні справи Білорусі

Міністерство закордонних справ (МЗС) відкидає звинувачення посольства Білорусі у втручанні України у внутрішні справи держави .

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС, передають Українські Новини.

"Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони в нібито втручанні України у внутрішні справи Білорусі, а в помітній останнім часом запеклій риториці білоруських чиновників бачить, на жаль, властивий МЗС Росії епістолярний жанр", - сказано в ньому.

Раніше посольство Білорусі повідомило, що провело в четвер зустріч у Другому територіальному департаменті МЗС і закликало Україну до невтручання у внутрішні справи країни, яким, серед іншого, вважає заяви Президента Володимира Зеленського, Офісу Президента, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Верховної Ради та окремих політиків.

Своєю чергою МЗС пояснив, що під час відсутності посла Білорусі в Києві запросив радника-посланника посольства для пояснення участі представника окупаційної влади Криму в форумі регіонів Білорусі та Росії.

"Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованій Росією АР Крим та Севастополя. Представник посольства Білорусі у відповідь запевнив, що офіційна позиція Білорусі в підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах жодним чином не змінилася", - йдеться в повідомленні.

Також МЗС торкнувся питання інциденту із зупинкою та оглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько-білоруському кордоні.

"МЗС України поки не отримав офіційних роз'яснень Мінська щодо цього інциденту", - сказано в повідомленні.

Щодо поточних подій в Білорусі українські дипломати висловили стурбованість продовженням репресій проти учасників протестів.

МЗС відкинув звинувачення посольства у втручанні, підкресливши, що неодмінною складовою міждержавних відносин України з будь-якою державою є дотримання норм міжнародного права й основоположних прав людини.

Як повідомляли Українські новини, Олександр Лукашенко заявив про закриття кордонів із заходу, а також про посилення держкордону з Україною.

Крім того, після 9 серпня, дня виборів президента Республіки Білорусь, кількість білорусів, що прибули в Україну, зросла втричі.

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