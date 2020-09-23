Протести після інавгурації в Білорусі. Людей розганяють водометами

Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка білоруси вийшли на черговий мітинг, де їх жорстко затримували і розганяли струменями водометів.

Про це повідомляють білоруські видання Радіо Свобода і TUT.by.

Акції протесту почалися вже в середині дня. До вечора в центр Мінська зігнали військову техніку і загони міліції. На вулицях бачили автозаки, міліцейські автобуси і військові вантажівки

Користувачі соцмереж повідомили, що співробітників ряду торгових об'єктів, підприємств і державних установ сьогодні відпустили з роботи раніше. Студенти розповіли, що їм змінили розклад, скасувавши вечірні заняття.

Відео брутальних затримань біля стели. У силовиків, крім палиць, в руках зброю. pic.twitter.com/RzwU3ZWNko - TUT.BY (@tutby) 23 вересня 2020 р

Були закриті центральні станції метро. Однак акції протесту були не тільки в центрі Міснка, але і на його околицях. Людей затримували з особливою жорстокістю. Є повідомлення про поранених.

Застосування водометів потрапило на відео.

Атмосфера біля стели сьогодні в Мінську до того, як людей стали розганяти і використовувати водомети. pic.twitter.com/5fZSqZRtCh - TUT.BY (@tutby) 23 вересня 2020 р

Так виглядав розгін біля стели сьогодні. Проти людей використовували водомет з кольоровою водою. pic.twitter.com/f9pASep1cc - TUT.BY (@tutby) 23 вересня 2020 р

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що для визначення своєї позиції щодо легітимності Олександра Лукашенка Україна терміново проведе нараду.

Результатом наради стало не визнання Верховною Радою України виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати такими, що не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

Крім того, після таємної інавгурації Німеччина заявила, що не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Подібні заяви зробили ще 6 європейських країн.

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