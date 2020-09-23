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23 вересня 2020, середа, 22:00 7
Європа 2020-09-23T23:15:02+03:00
Українські Новини
Протести після інавгурації в Білорусі. Людей розганяють водометами

Протести після інавгурації в Білорусі. Людей розганяють водометами

Кира Молчанова
Водомет, Білорусь, Олександр Лукашенко, акції протесту, протести в Білорусі, ситуація в Білорусі

Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка білоруси вийшли на черговий мітинг, де їх жорстко затримували і розганяли струменями водометів.

Про це повідомляють білоруські видання Радіо Свобода і TUT.by.

Акції протесту почалися вже в середині дня. До вечора в центр Мінська зігнали військову техніку і загони міліції. На вулицях бачили автозаки, міліцейські автобуси і військові вантажівки

Користувачі соцмереж повідомили, що співробітників ряду торгових об'єктів, підприємств і державних установ сьогодні відпустили з роботи раніше. Студенти розповіли, що їм змінили розклад, скасувавши вечірні заняття.

Були закриті центральні станції метро. Однак акції протесту були не тільки в центрі Міснка, але і на його околицях. Людей затримували з особливою жорстокістю. Є повідомлення про поранених.

Застосування водометів потрапило на відео.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що для визначення своєї позиції щодо легітимності Олександра Лукашенка Україна терміново проведе нараду.

Результатом наради стало не визнання Верховною Радою України виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати такими, що не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

Крім того, після таємної інавгурації Німеччина заявила, що не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Подібні заяви зробили ще 6 європейських країн.

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