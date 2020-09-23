У Мінську проходить інавгурація Лукашенка, яку тримали в таємниці до останнього моменту

Слідом за заявою Олександра Лукашенка про те, що Україна разом з іншими країнами готує знищення Білорусі , стало відомо, що сьогодні, 23 вересня, в Мінську в Палаці Незалежності проходить інавгурація Лукашенка, про яку офіційно ніде не оголошувалося. Про це повідомляє Tut.by.

Це вже шоста інавгурація Лукашенка.

"Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу на білоруській мові. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенко посвідчення президента Республіки Білорусь", - повідомляє Tut. by.

Про те, що сьогодні має відбутися інавгурація не повідомлялось в ЗМІ.

Трансляції церемонії на телеканалах в Білорусі також немає, хоча відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги транслюється по республіканському телебаченню і радіо.

Під'їзди до Палацу незалежності, де проходить інавгурація, перекриті.

На вулиці в центрі Мінська починають виходити люди, незадоволені тим, що Лукашенко провів інавгурацію таємно від громадян країни.

Як повідомляли Українські новини, згідно ЦВК Білорусі, Лукашенко отримав на виборах президента Білорусі більше ніж 80% голосів .

У той час як опозиція заперечує офіційні результати виборів і заявляє про масові фальсифікації .

Згідно з незалежним екзит-полам, Лукашенко отримав трохи більше ніж 16% голосів .

Вже більше місяця в Білорусі тривають акції протесту опозиції проти результатів президентських виборів і чергового президентського терміну Лукашенка.

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