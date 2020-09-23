підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 23:15 7
Зовнішня політика 2020-09-24T00:15:01+03:00
Українські Новини
Україна відмовилася визнавати Лукашенка президентом Білорусі

Україна відмовилася визнавати Лукашенка президентом Білорусі

Кира Молчанова
Білорусь, Олександр Лукашенко, МЗС України, інавгурація, Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Україна не визнала легітимність "інавгурації" Олександра Лукашенка, яка проходила в режимі секретності в Мінську.

Про це заявив в середу глава МЗС Дмитро Кулеба в своєму офіційному твіттер-акаунті .

"З огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, сьогоднішня "інавгурація" А. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави", - написав Кулеба.

Скріншот твіттер-аккаунтаСкріншот твіттер-аккаунта

При цьому глава МЗС не вважає таку позицію втручанням у внутрішні справи Білорусі. Він підкреслив, що Україна завжди готова підтримати білоруський народ.

Як повідомляли Українські Новини, після таємної інавгурації Олександра Лукашенка білоруси вийшли на черговий мітинг, де їх жорстко затримували і розганяли струменями водометів. Акції протесту почалися вже в середині дня. До вечора в центр Мінська зігнали військову техніку і загони міліції.

Раніше за даними незалежних екзит-полів у соцмережі опублікували дані, згідно з якими альтернативний кандидат Світлана Тихановском набагато випереджає Олександра Лукашенка.

Більше новин про: Білорусь Олександр Лукашенко МЗС України інавгурація Дмитро Кулеба

У МЗС вважають, що уряд Росії може бути причетним ...
Протести після інавгурації в Білорусі. Людей розга...
В Європі "таємну" інавгурацію Лукашенка не визнали...
Україна після таємної інавгурації Лукашенка термін...
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту
В Офісі президента заперечують, що оточення Зеленського брало участь в корупційних схемах
Новини
Київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент" 23:59
У Мінрегіоні кажуть, що більше 90% котелень готові до опалювального сезону 23:50
Україна відмовилася визнавати Лукашенка президентом Білорусі 23:15
Смерть 13-річної школярки в Кривому Розі: причиною суїциду дівчинки могли стати погані оцінки, - ЗМІ 23:11
Навчання
Зеленський поспостерігав за ходом навчань "Об'єднані зусилля-2020" 22:50
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
більше новин
Рівень тіньової економіки в Україні зріс вище 30%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok