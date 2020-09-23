Україна відмовилася визнавати Лукашенка президентом Білорусі

Україна не визнала легітимність "інавгурації" Олександра Лукашенка, яка проходила в режимі секретності в Мінську.

Про це заявив в середу глава МЗС Дмитро Кулеба в своєму офіційному твіттер-акаунті .

"З огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, сьогоднішня "інавгурація" А. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави", - написав Кулеба.

Скріншот твіттер-аккаунта

При цьому глава МЗС не вважає таку позицію втручанням у внутрішні справи Білорусі. Він підкреслив, що Україна завжди готова підтримати білоруський народ.

Як повідомляли Українські Новини, після таємної інавгурації Олександра Лукашенка білоруси вийшли на черговий мітинг, де їх жорстко затримували і розганяли струменями водометів. Акції протесту почалися вже в середині дня. До вечора в центр Мінська зігнали військову техніку і загони міліції.

Раніше за даними незалежних екзит-полів у соцмережі опублікували дані, згідно з якими альтернативний кандидат Світлана Тихановском набагато випереджає Олександра Лукашенка.

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