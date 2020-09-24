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24 вересня 2020, четвер, 16:28 10
Зовнішня політика 2020-09-24T17:00:03+03:00
Українські Новини
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021

Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Білорусь, Олександр Лукашенко, Українсько-білоруські відносини, форум регіонів
Зеленський і Лукашенко. Фото: ОПУ
Зеленський і Лукашенко. Фото: ОПУ

Після того, як Україна відмовилася визнавати Лукашенко президентом Білорусі, посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявляє, що українська сторона попросила білоруську перенести форум регіонів, який заплановано на жовтень, на 2021 рік.

Про це йдеться в повідомленні посольства Білорусі в Україні, передають Українські Новини.

"Буквально днями українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік", - сказав він в інтерв'ю газеті "Україна бізнес ревю".

З його слів, для участі в форумі опрацьовувався візит Зеленського до Білорусі.

"Якщо керівництво України поставило відносини "на паузу", отже, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові", - сказав посол.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний глава держави Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Сотні тисяч людей в Білорусі продовжують виходити на акції протесту, під час зіткнень з правоохоронцями десятки тисяч були затримані, є поранені та загиблі.

23 вересня Адміністрація президента Білорусі повідомила, що відбулася церемонія інавгурації Лукашенка, хоча ця обставина не була анонсована і не транслювалася в прямому ефірі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спочатку заявив, що Україна терміново проведе нараду для визначення своєї позиції щодо легітимності Лукашенка після проведення його таємної інавгурації, а пізніше заявив, що інавгурація Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом Білорусі.

24 вересня Зеленський повідомив, що Україна солідарна з міжнародними партнерами щодо невизнання легітимності Лукашенка.

Про це йдеться в повідомленні посольства Білорусі в Україні, передають Українські Новини.

"Буквально днями українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік" , - сказав він в інтерв'ю газеті "Україна бізнес ревю".

За його словами, для участі в форумі опрацьовувався візит Зеленського в Білорусь.

"Раз керівництво України поставило відносини" на паузу ", значить, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові" , - сказав посол.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний глава держави Лукашенка, який очолює країну з 1994 року.

Сотні тисяч людей в Білорусі продовжують виходити на акції протесту, під час сутичок з правоохоронцями десятки тисяч були затримані, є поранені і загиблі.

23 вересня Адміністрація президента Білорусі повідомила, що відбулася церемонія інавгурації Лукашенка, хоча ця обставина не було анонсовано і не транслювалося в прямому ефірі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спочатку заявив, що Україна терміново проведе нараду для визначення своєї позиції щодо легітимності Лукашенко після проведення його таємницею інавгурації, а пізніше заявив, що інавгурація Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом Білорусі.

24 вересня Зеленський повідомив, що Україна солідарна з міжнародними партнерами щодо невизнання легітимності Лукашенко.

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