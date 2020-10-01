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01 жовтня 2020, четвер, 16:14 4
Зовнішня політика 2020-10-01T17:45:04+03:00
Українські Новини
Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни

Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни

Валерия Драгомирова
Білорусь, Посольство Білорусі в Києві, Українсько-білоруські відносини
Білорусь. Фото: pixabay
Білорусь. Фото: pixabay

Посольство Білорусі на зустрічі в Міністерстві закордонних справ закликало Україну до невтручання у внутрішні справи держави після того, як Верховна Рада визнала недемократичний характер виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати такими, що не показують реального волевиявлення білоруських громадян.

Про це йдеться в повідомленні посольства, передають Українські Новини.

"1 жовтня відбулася зустріч представника посольства Республіки Білорусь в Україні у Другому територіальному департаменті МЗС України... Особливу увагу звернуто на те, що РБ не сприймає втручання в свої внутрішні справи. У той же час публічні рекомендації та поради українських офіційних осіб, політиків і депутатів щодо організації внутрішньополітичного життя в білоруській державі, оцінки взаємодії РБ з інтеграційними об'єднаннями є некоректними і такими, що не відповідають духу добросусідства і розцінюються саме як спроба втручання у внутрішні справи РБ, здійснення впливу на вибір білоруського народу", - сказано в ньому.

Втручанням посольство назвало зокрема заяву президента Володимира Зеленського, Офісу президента, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Верховної Ради.

"Численні публічні висловлювання керівництва України і деяких українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію в РБ, легітимність президента РБ, обстановку на білорусько-українському державному кордоні, заклики до проведення нових виборів президента РБ, обговорення питання про застосування до РБ санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, і спроба втручання у внутрішні справи РБ", - сказано в повідомленні.

Також посольство вважає такими, що завдають шкоди, заклики окремих політиків і громадських діячів, які почастішали, до згортання економічного співробітництва України з Білоруссю.

"Посольством підкреслено неприпустимість заохочення та схвалення з України дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Білорусі, і руйнують конструктивний формат українсько-білоруських відносин", - йдеться в повідомленні.

Посольство наголосило, що Білорусь самостійно впорається з ситуацією в країні і розраховує на об'єктивну і зважену позицію України, що відповідає духу добросусідства і засновану на принципах взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного.

Як повідомляли Українськi Новини, Лукашенко на зустрічі зі співробітниками Генеральної прокуратури Республіки Білорусь заявив, що владу він не віддасть, закликавши прокурорів до нарощування "активності".

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