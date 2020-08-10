ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів: Лукашенко отримав 80,23% голосів

Чинний Президент Олександр Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах глави держави за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі. Про це сказано в повідомленні на сайті ЦВК Білорусі, передають Українські Новини. "Попередні підсумки виборів: за Лукашенка — 80,23%. За попередніми даними ЦВК, за Світлану Тіхановську проголосували 9,9%, за Анну Канопацьку — 1,68%, Андрія Дмитрієва — 1,04%, Сергія Черечня — 1,13%, проти всіх — 6,02%", — сказано в ньому. Явка виборців, за даними ЦВК, становила 84,05%. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський впевнений, що легітимність влади виникає виключно з суспільної довіри, тому закликає білорусів до діалогу. 9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента. Після оприлюднення даних офіційного екзитполу, тисячі людей в Білорусі вийшли на акції протесту. Між ними та правоохоронцями сталися численні сутички. За непідтвердженою інформацією, понад 100 людей затримано, є поранені і загиблий. Лукашенко очолює країну з 1994 року.