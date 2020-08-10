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  • ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів: Лукашенко отримав 80,23% голосів
10 серпня 2020, понеділок, 10:44 7
Світ 2020-08-10T11:00:02+03:00
Українські Новини
ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів: Лукашенко отримав 80,23% голосів

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів: Лукашенко отримав 80,23% голосів

Валерия Драгомирова
Білорусь, Олександр Лукашенко, Вибори президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Чинний Президент Олександр Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах глави держави за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі.

Про це сказано в повідомленні на сайті ЦВК Білорусі, передають Українські Новини.

"Попередні підсумки виборів: за Лукашенка — 80,23%. За попередніми даними ЦВК, за Світлану Тіхановську проголосували 9,9%, за Анну Канопацьку — 1,68%, Андрія Дмитрієва — 1,04%, Сергія Черечня — 1,13%, проти всіх — 6,02%", — сказано в ньому.

Явка виборців, за даними ЦВК, становила 84,05%.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський впевнений, що легітимність влади виникає виключно з суспільної довіри, тому закликає білорусів до діалогу.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента.

Після оприлюднення даних офіційного екзитполу, тисячі людей в Білорусі вийшли на акції протесту.

Між ними та правоохоронцями сталися численні сутички.

За непідтвердженою інформацією, понад 100 людей затримано, є поранені і загиблий.

Лукашенко очолює країну з 1994 року.

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