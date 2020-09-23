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23 вересня 2020, середа, 12:32 6
Транспорт 2020-09-23T13:09:12+03:00
Українські Новини
Wizz Air планує відновити рейси в Братиславу зі Львова та Києва з жовтня

Wizz Air планує відновити рейси в Братиславу зі Львова та Києва з жовтня

Елена Новикова
Wizz Air, Братислава, Авіарейс, авіарейси зі Львова, Словаччина, міжнародні авіарейси, Авіаперельоти
Wizz Air. Фото: Swot.ba
Wizz Air. Фото: Swot.ba

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина)  вирішила відновити рейси зі Львова та Києва до Братислави (Словаччина) з 2 жовтня, тодіяк раніше авіаперевізник ввів доплату за надання місць поруч.

Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Відновлення перельотів залежить від рішення органів влади залишити або виключити Словаччину зі списку країн "зеленої зони". Якщо її виключають зі списку, виконання рейсів, що з'єднують українські міста з Братиславою, буде відкладено відповідно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, у вересні Wizz Air відкрила рейси в Пардубіце (Чехія) зі Львова та Києва.

Раніше повідомлялося про те, що авіакомпанія Wizz Air може закрити свою базу в Києві через конфлікт з профспілкою.

Крім того, кілька великих авіакомпаній заборонили польоти пасажирам в масках з клапанами.

Також авіакомпанія Wizz Air має намір запустити рейси з Одеси в Абу-Дабі (ОАЕ) з жовтня.

Авіакомпанія Wizz Air має намір запустити рейси з Одеси в 3 італійських міста з березня 2021 року.

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