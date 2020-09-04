Кілька великих авіакомпаній заборонили польоти пасажирам в масках з клапанами

Wizz Air може закрити київську базу через конфлікт з профспілкою, з'явилася інформація про те, що одразу кілька великих авіакомпаній почали забороняти польоти пасажирам в масках і респіраторах з клапанами Після того, як стало відомо, щоодразу кілька великих авіакомпаній почали забороняти польоти пасажирам в масках і респіраторах з клапанами . Про це повідомляє Avianews.

Серед авіакомпаній, які заборонили посадку на борт пасажирів в масках і респіраторах з клапанами, такі відомі авіаперевізники як Air Canada і Lufthansa Group, в яку входять Lufthansa, Austrian Airlines і Swiss.

Пояснюється це тим, що подібні маски і респіратори з клапанами захищають тільки людину, на якій вони надіті.

Людині в масці або респіраторі з клапаном легше дихати, ніж у звичайній масці без клапана, і вона таким чином може тривалий час перебувати в масці, але повітря, яке видихається цією людиною, не проходить очистку.

Тому решта пасажирів навколо можуть заразитися, якщо людина в масці з клапаном хвора на коронавірус.

Як повідомляли Українські новини, авіакомпанія airBaltic планує відкрити прямий рейс з Києва до Вільнюса вже в жовтні цього року.

Також SkyUp ввів платну реєстрацію на регулярні рейси в аеропортах.

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